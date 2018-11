Cuentan que el futuro procónsul de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, ha andando muy activo en los últimos días haciendo labores de reclutamiento intensivo de cara al arranque de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador. Y es que, como es de todos sabido, el partido del Peje, Morena, no cuenta con una estructura robusta en Coahuila como en muchas otras entidades, por lo que se ven en la necesidad de recurrir al “pirateo” de perfiles o cuadros de otros partidos, una práctica que por lo visto ya se ha institucionalizado. Lo curioso del caso es que, según los subagentes disfrazados de matracas vinotinto, esta estrategia de reclutamiento se está enfocando principalmente en el Partido Acción Nacional y de forma más concreta en la Presidencia Municipal de Torreón.

Dicen que ya han sido varios los trabajadores de confianza del ayuntamiento que han recibido llamadas del procónsul para hacerles la invitación a sumarse al proyecto del preciso electo López Obrador con planes y programas que deseen proponer. Cuentan que con estas acciones además de engrosar la estructura morenista y cubrir los huecos de la administración federal en la entidad, lo que pretenden es debilitar o desestabilizar a los gobiernos locales de otros partidos con el fin de en tres años dar la pelea y quien quite y la mancha vinotinto crezca en la provincia. ¿Será?

Dicen que a los que difícilmente les pueden hablar son a los directores de Obras Pública, Tomás Galván, y Desarrollo Urbano, Aldo Villarreal, ya que, según cuenta las lenguas viperinas, la eficiencia y celeridad no son, digamos, sus cualidades más notables. Y es que son ya varias las saetas emponzoñadas que reciben ambos funcionarios por parte de críticos y criticones por la falta de orden y presteza de las obras de la Calzada Colón. Los más agudos y conocedores observadores de la cosa pública recuerdan que cuando nació dicha rúa, que es una de las más emblemáticas de la ciudad, allá por tiempos de don Nazario Ortiz, los trabajos no tardaron más de un año, tiempo en el que se le dotó de camellón central, banquetas a los lados, bancas, monumentos y alumbrado ornamental. Ahora ya va a concluir la primera administración zermeñista de un año y aún no pueden concluir los trabajos de remozamiento ni siquiera informar a la ciudadanía cómo va a quedar la vía una vez que terminen las obras. Incluso hasta se habló de una consulta -ya que están tan de moda- para definir qué tipo de jardines ornamentales se colocarán en los camellones centrales. En suma, no hay fecha de terminación de este proyecto y la queja recurrente hacia los equipos de don Tomás y don Aldo es que les falta ponerse las pilas para resolver más rápido los encargos que se les hacen. Incluso hay voces cizañosas que apuntan a que luego por eso el jefazo de la comuna Jorge Zermeño termina pidiéndole las cosas al vicealcalde Antonio Loera, quien de inmediato acude a los llamados del patrón.

Una vez que el anayista Marko Cortés salió airoso sin sorpresas de la contienda interna del PAN por la dirigencia nacional, lo que provocó la salida -oficial- del expreciso Felipe Calderón de su partido de toda la vida, y que todo pinta para que el anayista (pero este por don Memo) Jesús de León ocupe la dirigencia estatal en Coahuila, ya se está fraguando la contienda a nivel municipal en Torreón. Dicen que la actual lideresa del partido, María Eugenia Cázares, quiere buscar la reelección, pero hay voces que no quieren, sobre todo, desde dentro del zermeñismo. Y es que hay que recordar que doña Maru había cuestionado que don Jorge buscará la reelección como alcalde, hecho que, sumado a otros asuntos, derivó en un distanciamiento con el presidente municipal. Es por eso que ya han surgido varios perfiles para darle la pelea a Cázares, entre ellos, Ulises Hernández, actual delegado de la Procuraduría Agraria, y padre de la regidora Valeria Hernández. Otro nombre que se oyen son el de Angélica Campos, exregidora del ayuntamiento, cercana al excandidato a la gubernatura y jerarca de facto del PAN estatal, Guillermo Anaya. Seguro la contienda va a ponerse interesante.

El que tuvo que aguantar sus ímpetus fue el gober Miguel Riquelme durante la ceremonia de declaratoria de Múzquiz como un Pueblo Mágico más de Coahuila (al paso que van, toda la provincia estará llena de magia). Y es que mientras don Miguel estaba exaltando y recalcando los esfuerzos de su gobierno para ayudar al municipio en cuestión, una voz del respetable le interrumpió para, muy educadamente, hacerle ver que no todo era tan mágico y bonito en Múzquiz. Principalmente el joven que incluso subió al estrado donde Riquelme se encontraba señaló que el municipio se encontraba atravesando una situación complicada en materia de seguridad y que requerían mucho más apoyo por parte del gobierno provincial. Es de muchos conocido, y sobre todo de los torreonenses, que don Miguel es de mecha corta, pero en esta ocasión se aguantó las ganas de responder como lo hacía comúnmente cuando era alcalde y optó por una salida más política ofreciendo un discurso con promesas y compromisos para resolver las broncas que enfrenta el municipio. Habrá que ver si el joven rebelde termina siendo investigado en sus cuentas de impuestos y servicios, tal y como ocurrió con varios críticos y criticones del ayuntamiento en la era riquelmista. Por otra parte, y volviendo al tema de los Pueblos Mágicos, no hay que perder la pista de la iniciativa de los morenistas en el Congreso federal de revisar con lupa este programa por considerar que se han relajado mucho las reglas para otorgar el nombramiento a las comunidades y que, en consecuencia, hay varias que no se lo merecen y que esto se puede prestar a un mal uso de los recursos. ¿Cuántas se salvarán de Coahuila?

En donde las cosas se están poniendo cada vez más calientes es en el Congreso de Coahuila. Y no crea que esto es porque la oposición está creciendo o ejerciendo un contrapeso que le genere dolores de cabeza al PRI o al gobierno estatal. De hecho es al contrario. La oposición se está empequeñeciendo ya que algunos de los legisladores de los partidos contrarios al tricolor están desertando, ya sea oficial o extraoficialmente. Ya se conoce el caso de la diputada local de Morena, Elisa Villalobos, quien ha dado el sí a prácticamente todas las iniciativas provenientes de los priistas, y el no a las propuestas de los opositores. Ahora la discordia es por el diputado udecista Édgar Sánchez, quien en la sesión de ayer solicitó que se incluyera de último momento su petición para ser considerado legislador independiente o sin partido y ya no tener así ataduras a la hora de enfrentar las votaciones del pleno. Los panistas abandonaron el recinto luego de que se permitiera incluir el punto en el orden del día de la sesión. Marcelo Torres, líder de la fracción panista, fue quien más fuerte levantó la voz para acusar que el PRI está comprando legisladores para debilitar la oposición y que en el caso de Sánchez pretendían darle cabida en la Junta de Gobierno del Congreso cuando no puede hacerlo sin carece de bancada. Al paso que van, la oposición terminará convertida en una anécdota.







