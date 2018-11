Equipo de AMLO evalúa si Taibo II podrá ser titular del FCE

CIUDAD DE MÉXICO.-

Paco Ignacio Taibo II desconocía que para ser titular de la editorial del Estado mexicano, el Fondo de Cultura Económica (FCE), tuviera que ser mexicano por nacimiento. Por ello, antes de hacer un anuncio definitivo, el equipo jurídico del Presidente electo examina la legislación.

Después de que en medios se informó que el escritor no podría ocupar la dirección del FCE, el propio Taibo II dijo: "No tenía idea de esta situación. Mi referente era que como Arnaldo Orfila Reynal había dirigido el Fondo, a pesar de tener nacionalidad argentina, no habría problemas".

Al cuestionarle si él ya había tomado una decisión al respecto, respondió que "en 48 horas podré dar una respuesta concreta; el equipo jurídico está trabajando".

De acuerdo con información publicada en distintos medios, el autor de "Ernesto Guevara, también conocido como 'El Che'" y "Pancho Villa. Una biografía narrativa" no podrá asumir el cargo porque de acuerdo con la legislación para ser director general de la editorial se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento. Y el escritor no cumple con ese requerimiento.

Francisco Ignacio Taibo Mahojo nació en Gijón, España, en 1949. Fue a los 10 años cuando llegó a México con su familia, huyendo de la dictadura franquista.

A principios de octubre, el escritor Paco Ignacio Taibo II informó, a través de su cuenta de Twitter, que aceptó la propuesta del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de dirigir el Fondo de Cultura Económica, pero que fijó tres condiciones: no renunciar a su trabajo como colaborador para la Brigada para Leer en Libertad, ni a sus actividades como escritor ni a los trabajos de formación en Morena. La decisión se dio después de que la escritora mexicana Margo Glantz, renunciará a la propuesta original de dirigir esta institución.

Este lunes, el novelista, en conversación telefónica reconoció que desconocía este requisito: "Hay que agradecer que se haya publicado esta información, así podemos actuar. Nuestro equipo jurídico, de Presidencia, está viendo cómo enfrentar esto", comentó el escritor.





Al cuestionarle si él ya había tomado una decisión al respecto, respondió que "en 48 horas podré dar una respuesta concreta; el equipo jurídico está trabajando". (EL UNIVERSAL)

