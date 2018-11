Preocupan asesinatos de mujeres

TORREÓN

Los seis asesinatos de mujeres registrados en los últimos quince días en la Laguna de Coahuila resultan preocupantes para las organizaciones feministas de la región, quienes preparan una marcha para protestar por la violencia feminicida, programada para el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Tres de los asesinatos se registraron en Torreón; dos en Matamoros y uno más en San Pedro. De enero al 15 de octubre de este año, la Fiscalía General del Estado Delegación Laguna I, había dado a conocer únicamente dos feminicidios.

Para las feministas, el incremento de las muertes violentas evidencia la necesidad de que La Laguna de Coahuila tenga la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, tal y como sucedió en 16 municipios de Durango, entre ellos Gómez Palacio y Lerdo.

Adriana Romo, vocera de la Red de Mujeres de la Laguna, dice que la Alerta de Género constituye un mecanismo preventivo, pues obliga a las autoridades a cumplir con las medidas de seguridad para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Considera que los gobiernos estatal y municipal han dado muestra de desinterés para atender esta problemática y prueba de ello son las recientes declaraciones del alcalde Jorge Zermeño, quien refirió: "había una Alerta de Género, Alerta, eso tómenlo con esa palabra y se está trabajando en las recomendaciones que nos han hecho".

"Según él ya pasó todo, no sabe que la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) todavía no ha definido si se declara la alerta o no; no sabe el proceso y tampoco ha dado muestras de que le haya interesado en algún momento", dijo Romo.

Demandar a las autoridades garantías de seguridad para las laguneras "es responsabilidad de toda la sociedad", es por eso que tanto la Red de Mujeres de La Laguna, como Activistas Feministas y Sorora Colectiva, organizadoras de la marcha, hacen la invitación a participar. El punto de concentración será un centro comercial ubicado en Colón e Hidalgo a las 10:30 am.







