Verdades y Rumores

Cuentan que en algunas colonias de nivel medio de la Perla de La Laguna se está fraguando una especie de “rebelión” contra el zermeñismo debido a lo que consideran que es un abuso en toda ley. Nuestros subagentes disfrazados de pavimento agujereado nos informan que en los últimos días varias asociaciones de colonos se han estado organizando para revisar y analizar los incrementos a los valores catastrales propuestos para 2019 y que todavía tienen que se aprobados por el Congreso local, en quien recae la facultad de avalar las leyes de ingresos de todos los ayuntamientos de la entidad.

Y es que, como ya lo habían adelantado nuestros subagentes, los aumentos en muchos sectores habitacionales, no en todos misteriosamente, son desproporcionados y, para los afectados, injustificados. Se habla de alzas por encima del 100 por ciento, lo cual terminará impactando de manera directa en el impuesto predial que Juan Ciudadano pagará a partir de enero, cuya cuesta ya se observa bastante empinada. Pero el hecho que más enojo ha causado es que algunas colonias de nivel medio-alto y alto no van a sufrir esos incrementos, lo que ha generado la sospecha de que la administración de don Jorge está protegiendo a sus funcionarios. Cuentan que los quejosos ya están preparando una serie de acciones para exigir a los diputados locales que no aprueben los aumentos tal y como los envió el gobierno municipal de Torreón, o que se expliquen con claridad los criterios utilizados para los incrementos. Estos reclamos se suman a los que han venido realizando vecinos de colonias de nivel popular, sobre todo del Poniente de la ciudad, que están siendo asesorados por regidores del PRI. En el caso de las colonias de nivel medio se comenta que quienes han estado merodeando son regidores y emisarios de Morena, el partido de futuro preciso Andrés Manuel López Obrador, quienes por lo visto están cogiendo cualquier causa que les sirva para apuntalar su presencia en los diferentes estratos de la sociedad torreonense. Hay que recordar que el regidor electo por Morena, Ignacio Corona, ya anunció que va a presentar una batería de amparos contra la propuesta del ayuntamiento. Todo parece indicar que vienen vientos fuertes para el arranque de la segunda administración de Jorge Zermeño.

En donde continúan acumulando señalamientos de opositores, críticos y criticones es en el gobierno provincial de Coahuila que encabeza Miguel Riquelme. Y es que recientemente se dio a conocer que la administración estatal ha ejercido más de lo que tenía presupuestado en áreas como asesoría y nómina, mientras que en el sector básico para el desarrollo del estado, la obra pública, lleva un considerable retraso a escasas semanas de terminar el año. Estos hechos han motivado que tanto panistas como integrantes de la iniciativa privada cuestionen las prioridades del gobierno de don Miguel y que, incluso, los diputados albiazules comiencen a hablar de posibles travesuras de algunos funcionarios. La respuesta de la Secretaría de Finanzas a cargo de Blas Flores fue que el retraso en el ejercicio de recursos de inversión pública no es cosa nueva y que para nada se debe a un desvío ni nada por el estilo, sino a contingencias como las inundaciones. O sea, que no es para tanto, que siempre pasa y que no cunda el pánico. El detalle es que no se explica por qué el rubro de asesorías es uno de los más sobregirados. Pero además de este tema, con la firma de la renegociación de la megadeuda, que está por darse mañana jueves, ahora sí, ha resurgido con fuerza la interrogante sobre qué ha pasado con la investigación que se supone la Fiscalía mantiene abierta desde el sexenio de Rubén Moreira. Aunado a lo anterior, ipecos y diputados quieren conocer a detalle las condiciones de la reestructura, ya que hasta ahora sólo se ha emitido un comunicado no muy prolijo. Y lo panistas no se quieren quedar ahí, ya que también han comenzado a señalar los problemas que enfrentan obras como el Metrobús Laguna, el cual no sólo avanza a paso de tortuga y con varios dislates, sino que siguen sin darse a conocer los cronogramas de obra e inversión, así como los modelos de operación y de negocios. Por lo visto se va a llegar la nueva fecha límite, para abril o para mayo, como dice la canción, y no estará concluido este demorado proyecto.

Dicen que una gran indignación ha causado entre los jueces civiles, familiares, mercantiles y penales la reciente intromisión del magistrado presidente de la Sala Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Coahuila con sede en Torreón, César Alejandro Saucedo Flores, alias “El Ausente”, en la función interna de los órganos jurisdiccionales. Al parecer don César se habría dado cuenta del creciente descontento en La Laguna por sus constantes faltas y estaría buscando una razón para ponerles dedo a los quejosos. Y es que, en repetidas ocasiones, el magistrado se ha presentado en los referidos juzgados para aplicarles visitas de inspección... con una lupa de las que venden en los cruceros de Torreón. Lo extraño es que este tipo de funciones no están justificadas ni vienen especificadas como parte de sus deberes en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado ni por ningún otro reglamento del mismo, pues la función de un magistrado no es otra sino la de exclusivamente resolver las apelaciones que lleguen a sus respectivos juzgados, cosa que no le gusta mucho hacer al magistrado presidente, quien se ocupa más de la grilla que de los deberes. Debido a esto ya hay quienes aseguran que pretende sembrar terror y pánico entre los funcionarios judiciales (quienes seguramente no pueden dormir de tanto miedo) por lo que los señalados jueces consideran que estas visitas inesperadas e incómodas se deben a que “El Inspector” Saucedo estaría ya viendo la manera de ir dejando fuera a varios laguneros para meter a uno que otro amigo de Saltillo. Así pues los juzgadores manifestaron que hasta ahora no han dado a conocer oficialmente a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, Miriam Cárdenas Cantú, la conducta irregular de su jefazo, pues consideran que al ser éste uno de los favoritos de doña Miriam hará caso omiso, por lo que de continuar el citado magistrado con esta conducta ya advierten los jueces que se organizarán protestas y se las darán ahora sí a conocer al titular del ejecutivo, Miguel Riquelme, ante la conducta impropia del magistrado presidente. ¿Será?

En la Capirucha del Esmog ya está casi todo listo para el arranque de la Cuarta Transformación, o República del Amor, como quiera usted llamarle, que presidirá el nuevo santo laico de la izquierda mexicana Andrés Manuel López Obrador. Nuestros subagentes disfrazados de sillas nos cuentan que esta semana el futuro preciso se reunió con legisladores federales de su partido, Morena, para darles instrucciones -perdón, hacerles sugerencias- sobre las necesidades del gobierno que está por iniciar. Además de presentarles formalmente a su equipo de trabajo, don Andrés les dijo que quería que le aprobaran el paquete económico que enviará a la Cámara de Diputados tal y como se los mande. Vamos, que ni siquiera le cambien una coma. De igual forma, les “recomendó” que no hicieran modificaciones a las reglas de operación de programas sociales y fondos federales, que será una de las formas de ejercer control sobre estados y municipios. Cuentan que el preciso electo les “sugirió” que no discutieran o debatieran el paquete económico, sino que se concretaran a ejercer la aplastante superioridad numérica que el pueblo les dio. O sea, el clásico mayoriteo. Lo que sí parece positivo es que se les va a quitar a los legisladores el control directo que ejercían sobre la asignación de los recursos del Ramo 23, el cual se prestaba para los famosos “moches”. Ya para terminar, don Andrés le informó a los diputados que una vez concluido el republicano acto de toma de protesta como presidente de la Nueva República Azteca del Amor, va a realizar un recorrido a pie por el Zócalo capitalino, al estilo de los mandamases de la hermana república del Tío Sam. Aún queda por definir el trayecto y si el preciso va a llevar su catre bajo el brazo, ese que dijo va a poner en Palacio Nacional ahora que se mude a vivir ahí. En cuanto despejemos estas incógnitas, seguro se las comunicaremos.







