CASTAÑOS, COAH.-

CASTAÑOS, COAH







COMENTAR

El alcalde de Castaños, Enrique Soto Ojeda, ordenó que el regidor de la alianza MC-PRI Carlos Ortiz Morales, fuera retirado de todas sus comisiones en el Cabildo bajo el argumento de que no trabaja y no acude a laborar.

“Hay que dirimir responsabilidades. Pienso que si el regidor (Carlos) no va, o no quiere trabajar, pues tenemos que, pues así, actuar como autoridad (...) por eso se han tomado estas acciones” respondió el jefe de la comunidad a la pregunta del retiro de los muebles de la oficina de Ortiz Morales. Momentos después dijo que no está enterado de eso, que el despacho del funcionario está equipado, y que sólo “se le retiró la facultad como regidor”.

Seguir leyendo: Quita alcalde a regidor sus comisiones y los muebles de su oficina

Enrique Soto Ojeda declaró que ordenó retirar las facultades de regidor a Carlos Ortiz por no trabajar varias semanas después que el regidor presentó un informe de hechos de corrupción en Simas.

Etiquetas: castaños

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- MD