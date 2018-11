Se desaprovecha al Implan: regidor

TORREÓN

Dice que desde hace 3 años hay un plan para resolver inundaciones y no se ha aplicado

El Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan) funciona con proyectos que no se aplican, señaló Eduardo Carmona González, regidor del PRI.

"Es un Implan que está ahí, figurando, pero todos los proyectos que desarrollan, toda la inversión que se le mete al Implan es una inversión que está en proyectos, pero no son aplicables para la situación que estamos viviendo", expresó.

Señaló que desde hace tres años el Instituto llevó a cabo un proyecto para dar soluciones a la problemática de inundaciones derivadas de las lluvias en Torreón y no se ha aplicado, mientras que la ciudad sigue sufriendo los estragos de la precipitación durante esta temporada cada año.

Otro proyecto que mencionó es el de la Alameda Zaragoza, que también se llevó a cabo durante la administración anterior, pero indicó que no ha sido tomado en cuenta por la actual gestión municipal, a pesar de que cada uno de estos proyectos implican un costo para los ayuntamientos.

"Se hacen reuniones para el Centro Histórico y se quedan en puros proyectos, no hay un empoderamiento del Implan en el que sí se le tome en cuenta y valga la pena tomar cartas en el asunto en relación a sus propuestas", comentó Carmona, quien es presidente de la comisión de Desarrollo Económico en el Cabildo de Torreón.

Refirió que la administración no ha tomado en cuenta las recomendaciones que se han hecho por parte del Instituto, con lo que se pierde su función. Consideró que hay mucho conocimiento técnico que podría ser aprovechado en el Implan e insistió en que no se ha hecho, desde su creación, durante la gestión anterior.

Carmona González señaló que el Centro Histórico requiere de una estrategia en diversas vertientes, como la reactivación de la economía mediante el impulso del comercio y diversos giros en el primer cuadro, pero también promover la vivienda vertical en los edificios grandes que se encuentran abandonados.

Señaló que es necesario también dialogar con los propietarios de los inmuebles, pues deben ajustar sus rentas a la realidad y no esperar costosos ingresos cuando hay una baja afluencia de ciudadanos a los negocios del centro.

En el caso del Paseo Morelos, consideró que no se ha atendido adecuadamente, pues aunque recientemente se implementó un programa de limpieza, hubo promesas como la colocación de toldos para que la gente pudiera caminar y que el sol no fuera un impedimento, pero esto no ha tenido avance.

Carmona dijo que tanto del Impuesto Predial como de los parquímetros se obtienen recursos que se supone que van dirigidos al Centro Histórico pero no ha sido así, pues este año no se ha invertido ni un solo peso en este sector de la ciudad.

"La administración anterior invirtió 12 millones de pesos y tuvo un ingreso de 18 millones, más o menos, este año no sabemos cuándo ha ingresado, ¿qué hacen con ese impuesto? lo agarran y lo meten a la licuadora, no se aplica en el Centro", comentó.

El regidor dijo que la Dirección del Centro Histórico no ha sido tomada en cuenta y el director carece de presupuesto, por lo que se cuenta con proyectos, pero no hay recursos para llevarlos a cabo. Entre las propuestas, está la rehabilitación de edificios, iluminación de inmuebles emblemáticos.

"No tienen dinero, entonces ¿dónde está el recurso que se le tiene que dar a este departamento? El tesorero dice que no hay", expuso, "entonces ¿cómo queremos incentivar la situación económica si tenemos un centro descuidado, sucio, que no está remodelado, yo creo que necesitamos poner mucha atención en los mantenimientos y en la infraestructura que queremos darle nosotros al Centro para reactivarlo".





Desaprovechado. El regidor priista, Eduardo Carmona, consideró que los proyectos del Implan no se toman en cuenta en el ayuntamiento.

