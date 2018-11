Cobros de Uber en efectivo son ilegales, señala gobierno de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-

El cobro en efectivo de viajes implementado por la empresa Uber es ilegal, informó la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi), quien solicitó al Instituto de Verificación Administrativa inspeccionar que la modalidad de cobro se realice mediante tarjeta o pagos electrónicos, como lo indica la normatividad vigente.

La dependencia, a cargo de Carlos Meneses, refirió que el marco legal que regulariza el servicio de transporte privado mediante el uso de aplicaciones móviles, como lo es Uber, establece que no se permitirá la recepción de pagos en efectivo, por lo que "no se permitirá la operación de servicios privados con chOfer que no cumplan el marco normativo establecido".

Apenas este jueves, Uber dio a conocer la habilitación de pagos en efectivo en su plataforma.

La Semovi solicitó al Instituto de Verificación Administrativa (Invea), facultado para observar y verificar que los servicios de transporte cumplan con las leyes, "establecer los procesos administrativos y operativos que considere necesarios a efecto de garantizar el apego a la ley de los prestadores de estos servicios, en caso de incumplir con las disposiciones establecidas, el Invea procederá con la sanción conducente".

