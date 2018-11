Alcaldesa y presidenta se acusan de agresiones

MAPIMÍ

La alcaldesa de Mapimí, Judith Marmolejo de la Cruz y la presidenta de la Junta Municipal de Gobierno de Bermejillo, Verónica Mena Pérez, se denunciaron mutuamente ante el Ministerio Público por amenazas, agresiones verbales y físicas tras una desavenencia que tuvo lugar en las oficinas del DIF local.

El pleito ocurrido entre ambas, situación que se formalizó ante la Vicefiscalía; la pelea es reconocida por las implicadas, aunque en diferentes versiones.

La discusión fue por dinero y es que ambas autoridades no llegaron a un acuerdo en torno al tema de quién -si el Municipio o la Junta de Gobierno- pagarían al proveedor de un templete rentado en 120 mil pesos para la feria que se llevó a cabo en Bermejillo del 7 al 14 de octubre.

La Junta de Gobierno es una autoridad auxiliar del Ayuntamiento, puesto que Bermejillo es una villa de Mapimí (al igual que Ceballos), pero la diferencia entre las autoridades data de tiempo atrás, además de que son de diferente partido, Marmolejo es priista, mientras que Mena es panista.

En ese encuentro -ambas concuerdan- en que Mena solicitaba apoyo del Municipio para pagar el templete, pero no llegaron a un acuerdo en las cantidades porque desde el punto de vista de la alcaldesa, Mena no hizo una debida justificación del gasto, además de que no era necesario gastar esa cantidad. Sin embargo, la presidenta de la Junta dice que la alcaldesa no respetó acuerdos ya hechos ante el subsecretario de Gobierno, Manuel Ramos Carrillo.

"Se puso muy agresiva, yo le dije que con todo respeto me iba a retirar y que no quería discutir, que mejor lo veía con el subsecretario y ella se levantó y me dijo 'la presidenta soy yo y la que manda soy yo', y me tronó los dedos y me dijo 'te me vas a chingar tu madre de aquí culera', y se levantó y me dio una cachetada y me agarró del cabello. Las personas que estaban en otra oficina entraron y me la quitaron", aseguró Verónica Mena, quien fue llevada a la cárcel por policías municipales y detenida por 10 minutos.

Pero la alcaldesa dice que las cosas no fueron así, que no hubo golpes, aunque sí agresiones verbales: "Es una rotunda mentira. Ella es la que me quería golpear, yo le pedí que se saliera en tres ocasiones", dijo la alcaldesa, quien no obstante, confirmó que sí hubo contacto físico.

"Me decía, 'sácame pendeja, te va cargar la chingada, ya me tienes hasta la madre, te sientes muy chingona, pero a mí me la pelas'. Entonces la tomé del brazo y se levantó de la silla y se me quiso abalanzar, y yo le agarré los brazos con las manos para que no me pegara, sino sí me hubiera pegado. Estábamos solas, pero se escucharon los gritos y por eso se dio cuenta el personal y entraron y me la quitaron de encima. Si yo le hubiera pegado a ella, no le habría dado uno, sino varios", dijo la alcaldesa Judith Marmolejo, quien aseguró que tuvo que solicitar el apoyo policiaco como medida preventiva y que nadie se llevó a Mena a la fuerza. Dijo que sólo permaneció cinco minutos en la cárcel.

También dijo que el gobernador José Aispuro Torres, con quien se comunicó vía telefónica, ya tiene el conocimiento de este problema y que le aseguró que el proceso de investigación se llevará apegado a lo que dicta la ley y sin ninguna preferencia partidista.





Señalan. La alcaldesa de Mapimí, Judith Marmolejo (izq.) y la pdta. de la Junta Municipal de Bermejillo, Verónica Mena (Der.).

