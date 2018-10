Exigen justicia para mujeres asesinadas en La Laguna

TORREÓN, COAH.-

Mientras las representantes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) se reúnen con las autoridades del Gobierno del Estado, en Saltillo, feministas de La Laguna se manifiestan en la Fiscalía para exigir justicia por el asesinato de dos mujeres que fueron localizadas el pasado fin de semana.

La Conavim va a entregar el resultado del trabajo hecho por el Estado y el Municipio de Torreón, para evitar la declaratoria de Alerta de Género, que pretende prevenir la violencia feminicida.

Ariadne Lamont, vocera de la Red de Mujeres de La Laguna, dice que el trabajo hecho por las autoridades fue una simulación, pues reportaron haber cumplido con el cien por ciento de las recomendaciones cuando estos hechos evidencian lo contrario.

"No permeó la capacitación. No informaron del hallazgo de los cuerpos. Queremos pedir no más simulación y a la Fiscalía que no simulen que se apeguen a los protocolos, ya saben lo que tienen qué hacer en estos casos. Queremos y exigimos que se detenga a los culpables, se aplique todo el rigor de la Ley", manifestó.

Además hicieron referencia al caso de Juanita, la joven con discapacidad intelectual, detenida y presa desde hace dos meses acusada de sustracción de menores, en donde consideran que el caso no se llevó con perspectiva de género ni tampoco respetando sus derechos humanos, para cuál también fueron capacitadas las autoridades como parte de la solicitud de Alerta de Género.

"Para que no simulen, para eso vamos a estar aquí nosotras y no nos vamos a cansar. Exigimos justicia para las asesinadas, para Juanita y la reparación del daño".





