Entrega en el campo no basta para Guerreras

Los gritos ahora sí se escuchan de extremo a extremo. El acceso al estadio es inusualmente rápido. Las vías, solo con el trafico normal de un lunes por la noche. Pero tomar hallar un lugar para estacionarse es de lo más sencillo, da tiempo de escogerlo, incluso dentro del Territorio Santos Modelo.

Hoy hay futbol en la Comarca, son las Guerreras las que saltan campo para decir adiós en casa a una campaña mal en resultados.

Los uniformes sobre el campo son los tradicionales, sin inventos de mercadotecnia ni trucos publicitarios. Once guerreras se han vestido de albiverdes y enfrente se miden a once rojinegras.

El juego deja pocas emociones, pese al esfuerzo en la cancha. La más clara fue para las de casa, pero una vez más, el poste y la mala fortuna jugaron en contra.

En las tribunas abunda el verde y blanco... de las butacas, pero entre los asistentes prevalece el buen ánimo. "Hoy si vamos a ganar, apuesto lo que sea", asegura un aficionado con confianza.

Se nota que muchos de los aficionados que fueron esta noche al estadio tienen a alguien conocido sobre el campo, se saben sus nombres pese a no aparecer en los noticieros nacionales.

La pantalla tampoco fue requerida esta vez. Apenas unos vendedores se distinguen entre las filas de aficionados y ninguno luce demasiado ocupado.

El clima es fresco, el termómetro ronda los 21 grados, y el partido ha caído en un bache y justo antes de que el sonido local anuncie un minuto de reposición. Un grupo de aficionados trata de animarse con una incipiente ola.

Al medio tiempo, bajo los acordes de Thunderstruck, de AC/DC, ingresan al campo un grupo de jóvenes para alegrar los 15 minutos del "intermedio". Se trata de la Major Cheers Academy.

El ambiente en la tribuna es 100 % familiar. No hay barras, no hay tribus, no hay cánticos. Algunas porras, gritos de apoyo y nada más. Incluso, cerca del minuto 10 del segundo tiempo, el público de nueva cuenta busca animarse echando para adelante a su equipo. Un "vamos, cab...as" se escucha desde el centro de la tribuna. El grito provoca algunas risas, aunque en los radios de los elementos de seguridad se enciende la alarma: "¿Escucharon el grito?". Las groserías no son bienvenidas, que prevalezca la sana convivencia en este espacio aún libre de improperios.

El partido transcurre en calma hasta que Melissa Sosa pone el del empate para las de casa. Festejan, se abrazan, lo viven.

Los gritos aumentan hacia el final. El sonido local anuncia 5 minutos y se escuchan aplausos.

Pita el árbitro. El equipo de casa se va sin triunfo, pero entre palmas de quienes reconocen la entrega en el campo. Y las Guerreras acuden a la tribuna agradecidas. Saludan. Dicen adiós a una temporada difícil.

614 AFICIONADOS asistieron ayer al estadio Corona al último partido de las Guerreras en casa.

Las jugadoras del Santos Femenil agradecieron su presencia a los aficionados en el Estadio Corona.

