Cuestionan incumplimiento en fideicomiso

TORREÓN

TORREÓN







COMENTAR

Empresarios cuestionan la falta de cumplimiento para crear el fideicomiso del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), la cual fue una promesa de campaña hecha por el gobernador Miguel Ángel Riquelme en 2017.

Los empresarios trabajan junto con el gobierno para presentar un solo proyecto de drenaje pluvial y sanitario para la ciudad, pero se requieren recursos para desarrollar las obras.

Alfonso Soto Corral, consejero de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Laguna, dijo que los tres proyectos prioritarios que tiene la ciudad son el drenaje pluvial y sanitario, así como la pavimentación de calles y avenidas.

Mencionó que es momento para crear el fideicomiso del ISN y aplicar los recursos en estas obras que son prioritarias para los ciudadanos.

"El drenaje pluvial y sanitario, así como la pavimentación son las tres cosas más importantes para la ciudad".

El empresario dijo que ya ha pasado casi un año y medio y las promesas de campaña siguen pendientes para cumplirse.

Comentó que no consideró que sea un olvido de parte del Gobierno estatal, sino más se habla, que tal vez, no se tenga el dinero del ISN disponible y no se dice abiertamente.

Precisó que son ya varios años que las obras que anuncian que se hacen con el ISN no se ven en la ciudad, por lo que subrayó que esto se debe a que no hay transparencia en las obras.

Recordó que la creación de un fideicomiso de dicho impuesto, como se tenía en administraciones pasadas, fue una de sus principales promesas de campaña del gobernador ante diferentes organismos empresariales.

Por lo que manifestó que los empresarios buscan presionar para que finalmente se apliquen los recursos en obras prioritarias. Citó Soto Corral que se planteará el tema en la siguiente reunión del comité técnico del ISN, en donde se busque se aplique la totalidad de los recursos en las obras ya mencionadas. Pero, añadió que no hay fecha para volverse a reunir antes de que termine el año.

Dijo que el recurso sigue atorado en el Estado, y que no se suelta aparentemente por el tema de la deuda.





Obras. Empresarios dicen que son tres las obras prioritarias para la ciudad: el drenaje pluvial y sanitario y la pavimentación.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP