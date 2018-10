Consulta enfrenta a PRI y a Morena

SALTILO

La consulta ciudadana para determinar el futuro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, "confrontó" al Partido de la Revolucionario Institucional (PRI) que la calificó de farsa y al Movimiento de Regeneración Nacional quien defendió el ejercicio cívico.

Previo y durante la apertura de Casillas, senadores, diputados y dirigentes de Morena promovieron en redes sociales la participación ciudadana.

El diputado federal, Diego del Bosque, invitó a través de sus redes a emitir su opinión, y publicó la ubicación de las casillas en Saltillo.

A las 11:30 horas, el próximo delegado general de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, votó en Torreón.

Mientras que Morena Coahuila defendía el proceso ciudadano e instalaba las casillas en Coahuila, el líder priista Rodrigo Fuentes Ávila, arremetió contra la consulta, al calificarla como una farsa.

"(Andrés Manuel López Obrador) le roba a México la posibilidad de un mayor crecimiento económico, traiciona la confianza de quienes de buena fe acudirán a participar en esta consulta y traiciona los principios básicos de la democracia para obtener un resultado a modo", dijo Fuentes Ávila.

Esta declaración se dio luego de que la dirigente nacional, Claudia Ruiz Massieu, se quejara de la falta de normas constitucionales e indicara que ningún militante priista participaría en la consulta.

Por su parte, Rodrigo Fuentes agregó que están en sintonía con la dirigencia nacional y que no participarán porque la consulta no es seria, carece de reglas claras y no participan institutos electorales.

La consulta ciudadana sobre el Aeropuerto Internacional es impulsada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Inició ayer a las 8:00 horas y concluirá el próximo domingo. En el caso de Coahuila se instalaron 23 casillas y son coordinadas por el Movimiento de Regeneración Nacional.





Avance. La consulta inició ayer a las 8:00 horas y concluirá el próximo domingo.

