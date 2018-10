Durango suspende clases, Coahuila no

TORREÓN

TORREÓN







COMENTAR

Mientras en Durango se suspendieron las clases por las condiciones climáticas, en Coahuila no se interrumpieron las actividades escolares.

Antonio González Hernández, coordinador de Servicios Educativos en la región Lagunera reportó ayer un 90 por ciento de asistencia de estudiantes en las escuelas de Torreón y aclaró que las ausencias de los menores se justificarán únicamente si fue por enfermedad.

"La política que estamos adoptando es que los niños no falten nada más porque sí. Si están enfermos sí les vamos a justificar la inasistencia, pero si fue por el clima, pues no hay razón, no tenemos indicaciones de que estemos en una situación difícil, todavía no", agregó.

De momento, la recomendación de la Secretaría de Educación en Coahuila es que los padres de familia envíen a sus hijos con ropa abrigadora, a fin de evitar padecimientos respiratorios.

En Torreón son alrededor de 823 instituciones educativas públicas y privadas las que ayer tuvieron actividad en las aulas.

En la escuela primaria federal Redención Agraria de la colonia El Tajito, la dirección reportó un 90 por ciento de asistencia, mientras que en la escuela Anexa a la Normal se informó que hubo mínimo ausentismo.

Oportunamente, El Siglo de Torreón informó que como una medida de precaución, para atender el principio de seguridad e integridad de los alumnos, la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) determinó ayer la suspensión de clases, esto por las posibles afectaciones derivadas del fenómeno meteorológico "Willa".

La dependencia comentó que la suspensión de clases fue para evitar algún riesgo por las afectaciones que pudieran presentarse en la infraestructura de los planteles y que no son evidentes de manera inmediata, no sólo es por la presencia de lluvias durante el día.

En su cuenta oficial de Twitter, el gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres, informó: "Ante las condiciones climáticas que se presentan y los pronósticos que se mantienen, se ha determinado suspender las clases en las instituciones de educación en todos sus niveles, con la finalidad de proteger la seguridad de los estudiantes y evitar cualquier incidente posible".

Contrastes

Criterios.

=> En La Laguna de Coahuila se justificarán las faltas de las y los alumnos que no acudieron a clases por alguna enfermedad.

=> Ayer sí acudieron niños y niñas a las escuelas.

=> En Durango, la SEED emitió un comunicado que fue difundido en Facebook y enWhatsApp.

A clases. En Torreón son más de 800 escuelas públicas y privadas de nivel básico las que ayer tuvieron actividad.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP