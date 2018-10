Norberto Rivera demanda esclarecer el incidente

CIUDAD DE MÉXICO

El cardenal Norberto Rivera Carrera pidió a las autoridades policiacas de la Ciudad de México que informen lo más pronto posible sobre todo lo relacionado con el incidente que vivió el domingo pasado, cuando dos personas ingresaron a su domicilio y se enfrentaron a tiros contra su personal de seguridad, perdiendo la vida el elemento José Javier Hernández Nava.

El clérigo dijo desconocer quiénes participaron en la agresión y qué motivaciones tuvieron para asesinar a uno de sus guardias.

El secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, se presentó al sepelio del policía preventivo, de quien destacó su labor.

El ex arzobispo primado de México acudió la tarde de este lunes a la funeraria García López para dar el pésame a la familia del policía y al salir reconoció el esfuerzo del policía.

"Mi agradecimiento por el servicio que prestó Javier, mi agradecimiento a ellos que formaron un verdadero policía, su padre fue policía por muchos años, fue ejemplo de valentía" manifestó Norberto Rivera.

Gelasio Hernández Trujillo, padre del policía caído, reconoció la labor de su hijo al desempeñar cabalmente su labor y dijo que no recriminaba nada a las autoridades y jefes policiacos, pues tanto él como José Javier conocían y sabían el riesgo que corrían al portar el uniforme y cumplir con lo que ordena la ley.

"Estoy muy orgulloso de mi hijo, es un héroe, siempre se desempeñó así. Este reconocimiento que le hacen es la muestra de que mi hijo es una gran persona.

"Yo a Dios ya le entregue a mi hijo y créanme, no a cualquiera lo despiden así. A Dios gracias y orgullosamente lo digo: mi hijo no fue, es un gran elemento que me llena de orgullo, yo estuve en la corporación 25 años, nunca falté y nunca robé, hay que estar bien con Dios y con uno mismo para que las cosas sean más fáciles, ahora nos toca despedirlo", apuntó el padre.

Las autoridades capitalinas informaron que los familiares del elemento de la Secretaría de Seguridad Pública que murió el domingo pasado contarán con todo el apoyo y se comprometieron a brindar todo lo necesario a los hijos de José Javier, para que continúen con sus estudios sin problema alguno.





Reconoce. El cardenal Norberto Rivera Carrera destacó la valentía y profesionalismo del policía José Javier Hernández Nava, quien fue asesinado la víspera cuando desempeñaba su labor de escolta.

