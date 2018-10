Descartan suspensión de clases por lluvia

GÓMEZ PALACIO

Ante la presencia de precipitaciones y el pronóstico de que prevalezcan al menos unos días más en esta semana en la Comarca Lagunera, la Subsecretaría de Educación en la Laguna de Durango, no ha considerado ni recibido indicaciones de suspensión de clases o algún otro tipo de consideración, en los 11 municipios que atiende.

Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, subsecretario de Educación en la región, dijo que por el momento solo emite la recomendación a los padres de familia, de cuidar la salud de sus hijos y en caso de que presenten síntomas de enfermedades respiratorias, será recomendable resguardarlo a y llevarlos a revisión médica para evitar complicaciones.

Dijo que están revisando constantemente los pronósticos y las condiciones que imperan en los municipios, a fin de que se pueda tomar las medidas preventivas pertinentes en las escuelas de nivel básico en caso de ser necesario.

Destacó que los pronósticos que hay para esta semana son de llovía ligeras a moderadas, por lo que espera no ocasiones ningún contratiempo y de igual forma, el descenso en la temperatura no será mayor, por lo que no se considera que amerite suspensión de actividades escolares.

"El acudir o no a clases, queda en estos casos bajo el criterio de los padres de familia, solamente si les recomendamos que de tener síntomas de algún tipo, los lleven al médico y de ser necesario se presente la receta médica para poder justificar la falta", destacó.

Finalmente, el funcionario comentó que como cada situación que se presente de este tipo, lo principal es privilegiar la salud y la seguridad de los niños, por lo que se deja a criterio de los padres la asistencia.





Condiciones. Se mantendrán alertas de los pronósticos y la situación de las lluvias, pero no hay suspensión de clases.

