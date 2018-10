Licencia a casino prende al Cabildo

TORREÓN

Se propuso citar nuevamente a comparecer a Jesús Campos

Una álgida discusión entre regidores de la Comisión de Justicia Municipal provocó el tema de la Licencia de Funcionamiento autorizada por el gobierno municipal para Atracciones y Emociones Vallarta, S. A de C.V., empresa que representa al Casino Majestic.

Los regidores del PAN aseguran que no se van a abrir los casinos en Torreón, por lo que consideran que "es un tema bastante discutido... hay prioridades y es una pérdida de tiempo seguir en la discusión y hay que ver lo que verdaderamente es importante".

Alzando la voz, Eduardo González, regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública con una copia en mano de la licencia autorizada, preguntó en inusual actitud "esto qué, esto qué, no lo he leído, pero que, a dónde vas con esto".

Para él "hay temas más importantes que tratar y tras quince días... sólo es estar neceando… en todo México hay casinos".

En tanto, para David Moreno Sáenz, "el asunto está más que discutido y ya no es tema… sólo es perder el tiempo. No se van a abrir los casinos y punto, ni una puerta, el tema del Majestic está más que discutido, cuál es el problema".

Dice Moreno Sáenz que "yo no le veo sentido... a mi me gustaría verlo tratar otros temas realmente importante con la misma pasión", le demanda al regidor Enrique Sarmiento.

El desencuentro se dio porque en al sesión de la citada comisión, Sarmiento Álvarez propuso citar nuevamente a comparecer al presidente de Tribunales de Justicia Municipal, Jesús Campos Escobedo y que ya en dos ocasiones no se ha presentado, pese a que requiere cumplir con la presentación del informe de actividades del tercer trimestre del año.

Guillermo Gutiérrez del Bosque, del Partido Morena, les mencionó que debe quedar un antecedente "de que se cometió un errorcito porque no nos informaron... creo que nos chamaquearon los directores a los regidores".

Según González, "no soy abogado, no se van a abrir los casinos y lo demás es estarle buscando tres pies al gato... aquí se está tratando de ligar a la delincuencia con los casinos... pero lo demás es pasado... ya nos excedimos... esto es un asunto político... en vez de estar perdiendo el tiempo deberíamos de ver lo del Huracán".

Sarmiento Álvarez les dijo que hay que respetar la Ley y los funcionarios municipales no tienen por qué salirse de un orden jurídico cuando deciden no comparecer ante los regidores, "entonces cualquier funcionario puede hacer lo que quiere... y si me comparas con Gómez, pues vete a vivir a Gómez, dijo a González, yo solo quiero saber del procedimiento que se hizo porque con este, les abriste la puerta a los casinos. Hubo un procedimiento".

"No vamos a hablarle a Jesús Campos para que nos venga a explicar el procedimiento", señala Moreno Sáenz

A Sarmiento lo acusaron de sentirse presionado por su dirigente y éste les respondió que sólo es cuestión de citar a Campos Escobedo para que informe y es todo. "¿Qué esconden?", preguntó.





Acuerdan. Tras una férrea defensa de parte de los regidores panistas a favor de Jesús Campos, acordaron citarlo a comparecer nuevamente. Argumentan que el tema del Casino es político.

