Adeudo de 115 mdp se va a nuevo período

TORREÓN

Actual gobierno no alcanzará a pagar el pasivo a corto plazo

TORREÓN







COMENTAR

De acuerdo con el estado financiero del mes de septiembre, y a 70 días de que termine la actual administración municipal, no se alcanzará a pagar el pasivo a corto plazo, que es de por lo menos 115 millones de pesos.

"Y, además, hay partidas pendientes de registrar, por lo que el adeudo se transferirá al siguiente período de gobierno de 3 años de Jorge Zermeño", asegura la síndica de Vigilancia, Dora Elia Salinas Durán

El pasivo a largo plazo que tiene registrada la Tesorería Municipal, corresponde al crédito heredado de anteriores administraciones municipales por un crédito a Banobras, y para septiembre el saldo es de 39 millones de pesos.

-¿Cree que se pague ese pasivo por 115 millones de pesos ?.

- No, dice la síndica.

Y explica sin rodeos que "la Tesorería Municipal ha venido pagando mensualmente en los 9 meses de este año, sólo un millón de pesos en promedio. En el estado financiero del mes de enero 2018 empezaron con 124 millones de pesos y a septiembre quedan 115 millones pendientes de pago".

Explica Salinas que considerando los días que restan al Gobierno municipal, pues, además, por el proceso de entrega-recepción, se cerrarán varias áreas para la primera semana de diciembre, "ya no tendrán tiempo de pagar".

Señala que falta el pago del aguinaldo que representará más o menos un egreso de 52 millones de pesos .

Expresa que hasta ahora no se ha provisionado el recurso para el aguinaldo, pese a lo que afirma en contrario el tesorero Jaime Hernán Sirgo Ortiz, "que de manera muy optimista, pero de ninguna manera real, hace cuentas de que ya en este último trimestre del año no va a recibir los mismos ingresos que pagaron los ciudadanos en los primeros tres meses del año".

Dice la síndica de Vigilancia que el pasivo a corto plazo por 115 millones, incluye deudas a proveedores, gasto de operación y lo relacionado con el capítulo 1000, que abarca la nómina mensual. Informa que los rubros de Servicios Generales, Materiales y Suministros, se han atendido de manera puntual.

"Ya no podrán pagar el pasivo porque ya no recibirán el suficiente ingreso . Y cuando lo tuvieron los primeros meses del año, no hicieron esfuerzos por pagar los pasivos en forma más inmediata. Lo destinaron a otros rubros como la nómina, que se les disparó".

115 MDP es el pasivo a corto plazo que adeuda el municipio.

el siglo de torreón / Fernando Compeán

Transfieren. Pasivo a cortopPlazo del municipio, se heredará a la siguiente administración municipal de tres años. Los recursos propios de este año se destinaron a otros rubros.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP