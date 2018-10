Anuncian el décimo octavo Congreso de Tuberculosis Bovina

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Tuberculosis Bovina, será el tema que se expondrá durante el Décimo Octavo Congreso de Médicos Veterinarios Zootecnistas que se desarrollará del 7 al 9 de noviembre en Torreón.

Este año el Congreso lleva el nombre del MVZ Eduardo García Garza, socio honorario, fundador y expresidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Bovinos de la Comarca Lagunera A.C. (AMVEB), organizadora del evento.

En rueda de prensa, Fernando Esteban Zatarain, presidente de la AMVEB, dijo que La Laguna es la cuenca lechera más importante no sólo de México, sino de Latinoamérica.

Según Zatarain, en esta región diariamente se producen alrededor de 10 millones de litros de leche y el 52 por ciento de la producción láctea en el país también se genera aquí.

Además, el censo de ganado en la actualidad en La Laguna es cercano al millón de animales, de los cuales 420 mil son vacas en producción, el resto es de crianza y ganado en el “periodo de secado”.

En el Congreso se expondrán 18 conferencias de reconocidos profesionales tanto de talla nacional como del extranjero.

Entre los expositores destaca Michael James Gilsdorf, presidente de la Asociación de Veterinarios Federal en Washington DC ( Association of Federal Veterinarians in Washington D. C.), quien elaboró y diseñó el programa y las estrategias para la erradicación de la tuberculosis bovina en Estados Unidos y compartirá su experiencia.

También estará Luis Alfonso Aparicio Morales, del estado de Sonora, responsable de haber logrado la erradicación de la tuberculosis bovina en ese estado, único en el país que ha registrado este logro.

José Ángel Gutiérrez Pabello, investigador de la UNAM quien descubrió genes resistentes al mycobacterium, causante de la tuberculosis.

“Nuestro Congreso es para que el ganadero sienta la confianza de que va a haber especialistas, técnicas de diagnóstico para poder tener herramientas para controlar el problema (...) erradicar la tuberculosis es un gran desafío, pero ahora se aprieta el acelerador para tratar de lograrlo en un tiempo prudente”, dijo el presidente e la AMVEB.

El evento se desarrollará en el Auditorio Braulio Fernández Aguirre, del Centro Cultural Universitario de la UAdeC. La inscripción se puede hacer a través de la página http://amveblaguna.com.mx.





En rueda de prensa, Fernando Esteban Zatarain, presidente de la AMVEB, dijo que La Laguna es la cuenca lechera más importante no sólo de México, sino de Latinoamérica. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- MD