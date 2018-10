Donan órganos de joven coahuilense

TORREÓN

Corazón, hígado, riñones y córneas son los órganos que donó a seis personas la familia de un joven coahuilense de 14 años de edad que sufrió traumatismo craneoencefálico y abdominal en un accidente automovilístico.

La procuración se concretó ayer en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Saltillo, todos los órganos resultaron viables y ya se encuentran en proceso de trasplante en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Mérida.

Rolando Caballero López, coordinador de donación de órganos en la región Sureste, dijo que el donador es originario de Nueva Rosita y que en medio del dolor y después de confirmarse lamentable situación, los padres del menor tuvieron la iniciativa de ceder sus órganos. Su deseo de dar vida a otras personas, previamente fue expuesto a la dirección del Hospital No. 7 de Monclova, donde el joven se encontraba internado.

El Seguro Social informó que por cuestiones de logística, el paciente fue trasladado al HGZ No. 2 y que la madrugada de ayer, arribaron tres grupos de especialistas procedentes de Monterrey, Mérida y Guadalajara para comenzar el proceso.

Caballero López destacó que en otras ocasiones se han concretado procuraciones de hígado, riñones y córneas, pero que lo que ahora hace diferente el hecho, es que también fue posible el corazón y que todos los órganos son viables para trasplante.

Dijo que lograr nuevamente una donación multiorgánica, habla del avance en logística que tiene el Seguro Social, así como de la conciencia que poco a poco se genera entre la población coahuilense.

El médico comentó que es importante seguir fomentando la cultura de la donación de órganos y destacó la generosidad.

Mencionó que al concluir la procuración, la madre del jovencito agradeció a todo el personal del IMSS y en particular a los hospitales No. 7 y No. 2, por haber hecho posible su petición.

El doctor reiteró que hasta el momento los únicos requisitos fundamentales que se aplican para una donación multiorgánica es la muerte encefálica, que la persona no haya padecido enfermedades transmisibles y que el trasplante represente un beneficio a la salud del receptor.

Llamó a la población a platicar en el hogar el tema de la donación de órganos con el objetivo de facilitar la toma de decisiones, ya que en cualquier momento se puede atravesar por una situación en la que se requiera de un órgano para continuar con vida.

6 PERSONAS serán beneficiadas con dichos

Donación multiorgánica.

=> El joven de 14 años de edad tuvo un accidente automovilístico.

=> Su familia decidió donar sus órganos y salvar la vida de 4 personas y beneficiar a otras 2.

=> El IMSS destacó la generosidad y el ejemplo que brinda esta familia, que es originaria de Nueva Rosita, Coahuila.

Donación. Especialistas procedentes de Monterrey, Guadalajara y Mérida acudieron al HGZ No. 2 para llevar a cabo el proceso.

