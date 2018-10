Reitera en Coahuila rechazo a fracking

SALTILLO

Se solicitó una opinión del Gobierno de Coahuila. pero no se dio una postura

"No va", fueron de las primeras palabras que dijo Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre el tema de la fractura hidráulica (fracking), a su llegada a Coahuila.

En su arribo al Palacio de Gobierno como presidente electo, Andrés Manuel López ingresó acompañado del gobernador Miguel Ángel Riquelme. Al posar para una fotografía para los medios de comunicación que estaban en el lugar, fue cuestionado sobre el método de la fractura hidráulica.

¿El fracking, va o no va?, le cuestionaron.

"No va, no va. Lo que diga mi dedito", respondió López Obrador al mover su dedo índice en señal negativa.

El gobernador Miguel Riquelme no emitió comentario en el momento, sólo se limitó a sonreír. Este medio solicitó una opinión del Gobierno de Coahuila. Se indicó que no se dará una postura.

Coahuila es una entidad con gran potencial de explotación de gas, al contar con el 47% de las reservas. Sin embargo, la extracción del gas shale se realiza a través de la técnica de la fractura hidráulica, la cual ha sido catalogada de peligrosa por grupos ambientales como la Alianza Mexicana contra el Fracking, al asegurar que contamina la tierra y el agua.

En los últimos meses, el gobernador de Coahuila ha indicado que esta técnica ha mejorado y se ha reducido el daño. Incluso aseguró que hablaría de ello con el presidente electo.

Por su parte, AMLO ha dicho que no se utilizará el fracking durante su sexenio para explotar el petróleo y gas.

En su visita a Saltillo tuvo tres apariciones públicas y dos eventos privados con funcionarios estatales y federales.

Respecto a sus apariciones públicas, sólo en una ocasión se refirió al fracking, en su ingreso al Palacio de Gobierno. En la rueda de prensa y en el evento masivo que tuvo en la Plaza de Armas no abordó el tema.

Entre sus primeros eventos el presidente electo se reunió con senadores, diputados federales y locales, alcaldes y funcionarios estatales.

Obrador dijo que "el Ejército continuará ayudando en Coahuila y en el país. No podemos retirarlo (al Ejército), no tendríamos opciones, la Policía Federal no logró consolidarse. Hace falta que el Ejército y la Marina sigan ayudando".

Cabe mencionar que entre los logros que destacaron en el sexenio pasado, a cargo de Rubén Moreira, y el actual mandatario, Miguel Riquelme, es la baja en los índices delictivos. Así como la presencia del Ejército el cual cuenta con cuarteles en la zona Norte, centro y Laguna.

En rueda de Prensa, junto al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, indicó que ha bajado la incidencia delictiva,y que hay suficiente presencia de elementos de las Fuerzas Armadas, lo que ha funcionado en materia de seguridad. Dos de los tres eventos que tuvo programado AMLO en Saltillo fueron privados y se realizaron al interior del Palacio de Gobierno junto al gobernador Miguel Riquelme.





Visita. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador con el gobernador, Miguel Riquelme.

