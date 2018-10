Va Guadiana contra reelección de funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Los senadores de Morena, Armando Guadiana Tijerina y Daniel Gutiérrez Castorena, presentaron una iniciativa para derogar el principio de reelección inmediata para senadores, diputados federales, locales, presidentes municipales, regidores y síndicos.

En la iniciativa se establece que los miembros del Congreso de la Unión en funciones o con licencia, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato, solo los suplentes que no hayan ejercido el cargo, al igual que los diputados locales y sus suplentes.

Se indica que los diputados de las legislaturas de la Ciudad de México no podrán ser reelectos para el periodo siguiente, ni como suplentes; y se debe precisar que los suplentes de las legislaturas en dicha entidad y en ejercicio del cargo, no podrán ser electos salvo que no hayan estado en ejercicio.

En el caso de los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos electos no podrán ser reelectos para el periodo contiguo.

Se agrega, además, que las personas que por elección indirecta, por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de los cargos municipales referidos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, tampoco podrán ser electos para el periodo inmediato.

La iniciativa, que modifica los artículos 59, 115, 116 y 122 de la Constitución, fue turnada a las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.





Los senadores de Morena, Armando Guadiana Tijerina y Daniel Gutiérrez Castorena, presentaron una iniciativa para derogar el principio de reelección inmediata para senadores, diputados federales, locales, presidentes municipales, regidores y síndicos. (ARCHIVO)

Etiquetas: GUADIANAREELECCION Morena

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD