Próximo gobierno garantizará inversiones por aeropuerto: AMLO

Cualquiera que sea la decisión que se tome sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, a través de una consulta libre, el próximo gobierno federal garantizará las inversiones realizadas, aseguró el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Luego de reunirse con el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, puntualizó que la decisión de continuar la construcción en Texcoco o hacer dos pistas en la Base Militar de Santa Lucia se tomará luego de la consulta pública que será vinculatoria.

“Que nadie tenga miedo, para empezar, no hay que tenerle miedo al pueblo, no hay que tenerle miedo a la democracia, y no hay nada qué temer porque las inversiones que hay en bonos que están en el mercado, o los contratos de empresas que están manejando en Texcoco, en el caso de que la gente decidiera por construir dos pistas en Santa Lucia, el gobierno de la República garantizará el cumplimiento de esos contratos”, dejó claro López Obrador.

En ese sentido explico que en caso de que se opte por Santa Lucia, en vez de hacer la obra que está contratada en un sitio, “se va a hacer el mismo volumen de obra en otra parte, pero no va a haber ninguna arbitrariedad se va a garantizar la inversión, se van a hacer efectivos los contratos, lo que queremos es decidir de acuerdo a lo que más conviene al interés general”.

También hizo hincapié en que la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto es un ejercicio donde, “libremente los ciudadanos van a expresar lo que consideren más conveniente para el interés general, esta garantizado que se va a respetar el voto de los ciudadanos”, además de que se seguirá proporcionando información sobre los pros y contras de la obra.

Afirmó que en Texcoco algo que tiene a favor es que la obra ya se inició y tiene un avance de 20 por ciento, mientras que el punto en contra es que se necesitarán cerca de 300 mil millones de pesos, “y que necesitamos liberar del presupuesto público 80 mil millones de pesos”.

Mientras que Santa Lucia tiene a favor que se pueden construir dos pistas y se mantiene el actual aeropuerto y en contra que de acuerdo con algunos técnicos habría interferencia si operara en conjunto con el de la Ciudad de México, además de que no tendría la misma capacidad de operación que se tendría con el de Texcoco.

Además, puntualizó que independientemente del resultado de la consulta y con el objetivo de resolver la saturación del aeropuerto actual, la víspera en el encuentro que tuvo con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se comentó que el aeropuerto de esa entidad tiene actualmente 600 mil usuarios aunque con una capacidad para ocho millones de usuarios.

En este sentido adelantó que se hablará con las aerolíneas para proponerles que se utilice el aeropuerto de Toluca y que toda la ampliación de vuelos sólo se pueda realizar si se va a utilizar esa terminal aérea y no seguir autorizando más vuelos en el actual aeropuerto de la Ciudad de México, a lo que consideró que las líneas aéreas estarán de acuerdo.

Respecto de la utilización de los recursos del fondo de transición, el presidente electo señaló que se está analizando el mecanismo legal para destinar la mayor parte de éstos a pagar a las personas que realizan en todo el país el censo del bienestar.

Al preguntarle sobre el caso del exgobernador Mario Villanueva Madrid, señaló que “va a haber justicia”, se revisará su situación de acuerdo a los procedimientos legales que existen, y adelantó que en su administración no habrá represalias en contra de nadie, “ya no se va a reprimir a nadie, ya no se va a encarcelar a nadie por consigna”.

En el tema local, López Obrador hizo el compromiso con el gobierno estatal para que luego de avanzar en la aplicación de la zona libre en la franja fronteriza del norte del país, se hará también una zona libre en Chetumal, para apoyar el desarrollo de la región, así como trabajar de manera conjunta y coordinar las acciones para facilitar la aplicación de los programas federales en la entidad.

Finalmente, en el tema de seguridad agregó respaldará el programa que ya se inició en la entidad a donde llegarán nuevos elementos y militares para contribuir a que haya paz y tranquilidad.





La decisión de continuar la construcción en Texcoco o hacer dos pistas en la Base Militar de Santa Lucia se tomará luego de la consulta pública que será vinculatoria. (NOTIMEX)

