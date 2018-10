Gobernador de Durango 'choca' con el grupo Vida

GÓMEZ PALACIO

Aispuro rechazó la existencia de cuerpos inhumados en la Vicefiscalía

GÓMEZ PALACIO







El Gobierno de Durango y el grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida) "chocaron" ayer luego de que la representante del colectivo, Silvia Ortiz, afirmara la supuesta existencia de cuerpos inhumados en las instalaciones de la Vicefiscalía de Lerdo y del antiguo Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio.

El gobernador, José Rosas Aispuro Torres calificó estas afirmaciones como temerarias y dijo que no existen elementos que así lo comprueben, a la vez que aseguró estar preparado para que aporten pruebas y toda la información que permita dar primero con la ubicación de las personas desaparecidas, tarea que reconoció, es responsabilidad del Estado, pero la sociedad puede contribuir también.

Aseguró que de ser así, su administración tiene las puertas abiertas para atender y dar seguimiento al tema, incluso permitir que realicen las búsquedas.

"No tenemos nada que ocultar, sino al contrario, debemos ver qué podemos hacer juntos para resolver este problema, pero si queremos sólo hacernos notar y aprovechar una situación de esa naturaleza, si queremos protagonismo, deben tomar en cuenta que el gobierno tiene muchos otros temas por atender", dijo tras señalar que hay quienes pretenden utilizar a los medios de comunicación para hacerse notar.

Rechazó que se haya negado a atender a Ortiz y a los familiares de desaparecidos, y aseguró que ha estado en contacto con la agrupación una y otra vez, y se le ha preguntado sobre cuáles son sus necesidades. Además, ha tenido reuniones con la fiscal, Ruth Medina; con el vicefiscal, Daniel Rocha y el subsecretario de Gobierno en La Laguna, Manuel Ramos, al igual que con la titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Petra Mejorado.

Aispuro Torres afirmó que la estructura de la Fiscalía General del Estado dispone del personal necesario para atender cualquier denuncia y si se requiere un recurso adicional, se atiende.

Los integrantes del grupo Vida se manifestaron durante un acto oficial de entrega del tramo carretero Gómez Palacio-Gregorio A. García y exigieron una reunión con el gobernador, aunque éste les respondió que podría darse después del martes 16, tras el encuentro con la fiscal Medina.

Silvia Ortiz dijo que "no hay compromiso real para el tema de los desaparecidos" en Durango, pues no se están cumpliendo las leyes al carecer de espacios dignos y atención individual para las víctimas, además de no tener el personal suficiente en las agencias del Ministerio Público que únicamente se dedique a estos casos.

Dijo que el comentario sobre la presencia de cuerpos surgió de un dicho anónimo que se conoció hace un mes y que, según manifestó, debe bastar para agotar cualquier posibilidad.





Encuentro. El gobernador José Aispuro, dialogó con integrantes del grupo Vida.

