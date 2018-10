COMARCA LAGUNERA.-

Las enfermedades mentales son un problema de salud pública, social y familiar

"Mátate", "No sirves para nada", "Eres una inútil", "Deberías morir", son frases que retumbaron en su cabeza por días enteros. Las voces que escuchaba constantemente eran acompañadas de sombras que veía a la luz del día o durante las noches. Cansada, la joven de 13 años, decidió tomar la puerta falsa.

"Marlene", como le llamaremos, ingirió más de 200 pastillas. Por poco muere. Pasó varios días inconsciente, pero al final logró sobrevivir.

El diagnóstico fue depresión mayor con síntomas psicóticos. Este episodio no fue el único. A los 16 años repitió la acción, pero con una dosis menor. Desde entonces, comenzó una batalla encarnizada con esta enfermedad mental.

Parece una joven como cualquier otra. Usa botas negras, viste pantalón del mismo color, algo rasgado, y una blusa negra, le gusta el estilo dark. De su cuello pende un collar con una calavera. Su cabello es corto y está teñido en color rosa. Es muy bonita. Le gusta la banda Gorillaz y de vez en cuando dibuja para expresar su sentir.

Sonríe con frecuencia, es difícil imaginar lo que día a día debe soportar para seguir adelante, pues no es sólo la enfermedad, ella y su familia están obligadas a sortear la falta de atención médica especializada y de medicamentos, pues viven en Gómez Palacio, donde la Unidad de Especialidades Médicas en Salud Mental, dependiente de la Secretaría de Salud, tiene dos años sin psiquiatra y la medicina que requiere, esporádicamente la encuentran completa en el Sector Salud.

"A veces lo que hacemos es reducir la dosis a la mitad por si no hay más", dice Manuela, su madre.

No sólo es la falta de atención especializada. La sociedad pone lo suyo con la estigmatización que hace sobre las enfermedades mentales. "En las escuelas no saben cómo tratar a las personas como yo", dice "Marlene". Tampoco es fácil conseguir un empleo, la gente prefiere no contratar a personas enfermas, aunque esto no sea limitante para desarrollar de manera normal, todas las actividades. Sólo requieren su atención médica y el tratamiento.

El dinero escasea en casa. Su madre, Manuela, atraviesa períodos de ansiedad y depresión y también está en busca de trabajo. Su hijo de 30 años y la más pequeña de 16, son el pilar económico. Aún así, ambas están seguras de que las cosas mejorarán.

Las enfermedades mentales son un problema de salud pública, social y familiar, coinciden especialistas. Lo primero debido a que estos padecimientos cada vez son más frecuentes, además de que no se están tratando, ni se tiene la infraestructura para hacerlo.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que el 25 por ciento de la población en algún momento de su vida padecerá alguna enfermedad mental.

25% De la población sufrirá algún tipo de enfermedades mentales.

En el aspecto social refieren a que una persona sin atención especializada ni tratamiento puede no ser productiva, es rechazada y muchas veces invisibilizada. El problema familiar se deriva de la falta de atención de las enfermedades mentales por parte de instituciones de salud pública, del costo que esto representa y las problemáticas desencadenadas en el seno familiar. Algunas optan por el abandono.

El apego estricto al tratamiento y vivir en un entorno sano, ayuda a que al paciente enfermo mental a tener una mejor calidad de vida y desarrollar tareas dentro de la sociedad.

Sin embargo, pareciera que nadie los ve. En el caso de "Marlene", ella es apoyada por su familia, pero a otros los dejan a su suerte que casi siempre es la calle.

Si se presta atención, al recorrer la ciudad se puede advertir la presencia de varias personas en situación de calle, la mayoría con enfermedades mentales.

Uno de ellos es el "Como digo" apodado así porque es la frase que repite una y otra vez. A él lo podemos ver en la Juárez y Valdez Carrillo o en los alrededores de la Iglesia de Guadalupe. Normalmente trae consigo un montón de envases pet.

A pesar de que lleva años viviendo en la indigencia, ninguna de las personas que trabajan a su alrededor sabe cuánto tiempo tiene viviendo en la calle. Tampoco cómo se llama o algo de su historia.

Sólo saben que no le gusta que la gente le ofrezca qué comer, pues cuando lo hace, empieza a mascar los platos o vasos de unicel que tiene, pero si le dejan agua o comida, se acerca a ella y la ingiere.

Sus principales "enemigos" son "los de la basura" y los chiquillos que pasan para quitarle sus bolsas de envases y hacerlo enojar.

"Como digo" no es el único, lamentablemente. La Laguna no cuenta con hospital psiquiátrico. El Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud, canalizan a los pacientes a los hospitales psiquiátricos de Durango o de Parras, de manera subrogada. Pero no siempre se hace.

La familia de "Sofía", diagnosticada con esquizofrenia desde hace más de 30 años, solicitó al Seguro Social desde el año pasado su ingreso al Psiquiátrico de Parras, pero le dijeron que no había espacio.

La salud de "Sofía", nombre ficticio, se fue deteriorando, pues pasó los últimos ocho meses postrada en cama, en la humilde casa en la que vivía en San Pedro, de donde era originaria, hasta que murió.

En Gómez Palacio operó el Hospital Psiquiátrico Doctor Dionisio "Nicho" Sánchez, que estaba sobre el Bulevar Miguel Alemán, pero hace más de 30 años cerró. A este lugar eran canalizados los pacientes de la región Laguna. Adriana Romo trabajó ahí como psicóloga.

Explica que en este tipo de sitios se trabaja con terapias ocupacionales y rutinas que ayudan a los huéspedes en su enfermedad.

"Obviamente tienen sus rutinas, su hora de levantarse, generalmente se les asignan algunas responsabilidades: que tiendan sus camas, que mantengan cierto orden, trabajan mucho en terapia ocupacional con actividades recreativas".

A nivel de sociedad hay una gran ignorancia respecto a los trastornos mentales, además de prejuicios”. — Adriana Romo, psicóloga

Romo comenta que las personas en situación de indigencia probablemente sean personas con esquizofrenia que no fueron correctamente tratadas.

"A nivel de sociedad hay una gran ignorancia respecto a los trastornos mentales. El común de la gente no sabe que hay varios tipos, que las cosas pueden ser diferentes, que no todos los trastornos necesitan internamiento, pero sí tratamiento y también hay muchos prejuicios. Porque hay muchos mitos, porque son desconocidos, porque hay desinformación, incluso dentro de los mismos profesionales de la salud".

La psicóloga señala que la Organización Panamericana de la Salud tiene un modelo de atención psiquiátrica en donde se busca que la atención de la salud mental sea desde el primer contacto de la medicina, es decir, que se haga un diagnóstico temprano. Esto implica una capacitación al médico general, o bien, que se cuente con psicólogos preparados en esta área, lo que se conoce como psiquiatría de enlace.

Sin embargo, parece distante que llegue a existir este tipo de atención. En la región Laguna, actualmente es una asociación civil la que se encarga de los enfermos mentales crónicos.

Se trata de Hospital Vilaseca de La Laguna (Casa de la Madre Lola) A. C. la cual cuenta con 108 pacientes. La asociación recibe tanto a pacientes crónicos (que necesitan internamiento permanente) como agudos (que sufren crisis). Los primeros se atienden en la colonia Aviación, en Centro Vida y cuando presentan un problema crónico son enviados a la Casa de la Madre Lola si es mujer, si es hombre a la Unidad de Matamoros.

"Se separan porque es muy importante el entorno al enfermo, en el área de seguridad, privacidad y respeto. Por reglamento, protocolo deben estar separados", explica Adriana Sánchez Álvarez, coordinadora de asuntos internos de la asociación.

La coordinadora estima que el costo por paciente supera los 13 mil pesos mensuales e incluyen la atención, el tratamiento y la alimentación, por lo que con frecuencia las familias, si no cuentan con la atención en el sector público, se ven en serios problemas económicos y en algunos casos, incapacitadas para atender a sus enfermos, por lo que optan por el abandono.

360 MIL personas con padecimiento mental hay en La Laguna.

La problemática es delicada pues el 50 por ciento de las personas que atiende están en esta situación de abandono y con gran alarma ven un incremento significativo en cuanto a las enfermedades mentales derivadas del uso y abuso de drogas.

"La mitad están en abandono y otra que son pacientes que no puedes entregar. ¿Cómo puedes entregar a los pacientes que tienen a su mamá y su mamá adultos mayores que no ven o están en situación precaria? ¿A quién le llevas a ese paciente? A nadie. Es una situación que nos compromete más allá de un problema de salud".

Dice que, por lo general, las personas que vemos en la calle tienen un problema dual, la enfermedad mental, esquizofrenia o algún tipo de psicosis y el consumo de drogas.

Actualmente la asociación es apoyada por el DIF Torreón, de quien dice, han visto buena disposición para trabajar en este tema. Sin embargo, ante esta problemática, considera necesaria la participación de todos los sectores.

"¿Cuál sería la solución? Que las personas, gobierno, profesionistas en esta materia y la sociedad, nos involucremos para tener lugares para tenerlos, atenderlos y buscar por lo que hemos luchado, una vida digna para los enfermos mentales, unirnos para aumentar la capacidad de atención en este lugar o donde sea, buscar formar, inyectar la cultura del enfermo mental en la familia y la sociedad".

Otro reto de la salud mental es la preparación de especialistas. En la región Laguna hay 25 psiquiatras, cinco de ellos a punto de jubilarse.

El psiquiatra Fernando Sánchez Nájera, quien ha sido un persistente impulsor de un Centro de Atención para Pacientes Mentales con Hospitalización, dice que con base en las estimaciones de la OMS, cada psiquiatra de La Laguna debería estar atendiendo por lo menos a 1,000 pacientes nuevos por año y estima que sólo atienden a 200.

La atención de pacientes crónicos está muy limitada, y el agudo si no tiene recursos, también”.— Fernando Sánchez, psiquiátra

En la consulta privada las enfermedades más frecuentes son: depresión, ansiedad, esquizofrenia y bipolaridad.

"Cuando los síntomas que se estén tratando en la consulta de psicología están persistiendo y están causando insomnio, problemas del apetito, depresiones persistentes, conductas agresivas a las que se les agrega ansiedad, depresión, problemas de personalidad, deben de acudir con un psiquiatra".

En cuanto a la atención especializada, dada por los servicios de salud, en la región el IMSS y el ISSSTE cuentan con atención psiquiátrica, sin embargo, la consulta subsecuente puede demorar hasta un año.

En algunos casos, como el de "Sofía", la familia iba por la receta del medicamento con el médico familiar, debido a que la consulta con el psiquiatra era anual.

En lo que respecta a la Secretaría de Salud, en Torreón la atención se brinda en el Centro Integral de Salud Mental (Cisame), el cual atiende a más de 3,800 personas de escasos recursos con problemas de esquizofrenia, trastornos límite de personalidad y trastornos depresivos, uno de los principales causantes de suicidios.

Prevención. Atender la salud mental ayuda a prevenir fenómenos como el suicidio. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Si bien, el Centro cuenta con atención psiquiátrica, a mediados de año, se denunció la falta de medicamento padecida durante varios meses.

En La Laguna de Durango la situación es peor, como ya lo mencionamos no cuentan con psiquiatra desde hace dos años. Por mes son en promedio 60 personas las que solicitan la atención especializada, mismas que se canalizan a dos asociaciones cuyo costo de recuperación debe asumir el paciente.

Gerardo Armendáriz, administrador del lugar, dice que el secretario de Salud, Sergio González Romero, ya tiene conocimiento del tema y esperan que se solucione a la brevedad. Mientras tanto los pacientes deberán continuar asumiendo el costo de la enfermedad.

2 AÑOS cumple la UNEME de Gómez Palacio sin un psquiatra.

El nuevo secretario de Salud dijo que a más tardar el próximo trimestre vamos a tener psiquiatra”. — Gerardo Armendáriz, administrador UNEME

Actualmente hay dos proyectos para la atención a enfermos mentales. Uno es del DIF Torreón y se trata de un Centro Temporal de Atención a Salud Mental y Adultos Mayores en donde se dará atención psiquiátrica y psicológica a bajo costo. Aquí se pretende atender a personas en crisis aguda para controlar la enfermedad y posteriormente, canalizarlas a las instituciones que brindan este servicio o regresarlos con su familia.

Por su parte, la Secretaría de Salud autorizó un hospital psiquiátrico que estará ubicado en Francisco I. Madero. El proyecto ejecutivo del Centro Estatal de Salud Mental, contempla 96 camas censables, distribuidas en 8 villas con 4 habitaciones, de 3 camas cada una.

Los especialistas urgieron cristalizar ambos proyectos, pues consideran que ésta ha sido una de las deudas pendientes del gobierno con la sociedad, sobre todo con este sector a quien se ha estigmatizado e invisibilizado históricamente.

Escape. En los momentos más difíciles, a través del dibujo, "Marlene" expresa lo que pasa por su mente.

