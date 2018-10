Cateo evita que lista se expusieran: Fepade

CIUDAD DE MÉXICO

No se realizó ninguna detención de personas, pero se solicitarán las órdenes judiciales

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que era en el portal Mercado Libre en donde se intentó la comercialización de millones de datos de los mexicanos inscritos en la Lista Nominal de Electores (LNE) pero el operativo de cateo y aseguramiento de equipo en Querétaro evitó que se hubiera concretado su venta o la exposición de datos.

El fiscal Héctor Díaz Santana y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguraron que la colaboración en este caso permitirá que sea una de las investigaciones más rápidas sobre la posesión ilegal de datos de la LNE.

Díaz Santana dijo que durante el operativo, en un domicilio de Querétaro, no se realizó ninguna detención de personas, pero se solicitarán las órdenes judiciales para proceder.

El funcionario destacó empero que "afortunadamente ese padrón no se compró, nosotros llegamos a tiempo, hicimos este operativo en días y es por eso que no se expusieron los datos personales de millones de electores. Tengan la certeza de que en este hecho los datos personales de los mexicanos no fueron vulnerados".

Sin embargo reconoció que otros tres casos sobre posesión y/o comercialización de LNE o padrón siguen aún abiertos y no se han fincado responsabilidades.

Es el caso de la comercialización en digitalocean.com (que involucró al PRI de Sinaloa) y buscardatos.com, además de la posesión de padrón en un servidor de Amazon, caso por el que fue sancionado el partido Movimiento Ciudadano.

El consejero Córdova Vianello recordó que este LNE que era comercializado correspondía a un corte de enero de 2015 en que fue entregado a un partido político.

Debido a que el INE colocó huellas de identificación en toda LNE entregada a los partidos, será posible detectar cuál tuvo acceso al listado que era objeto de venta en Mercado Libre.

Desde ese año y precisamente por filtraciones en las que los partidos fueron los responsables (caso MC) el INE ya no entrega las LNE en medios electrónicos. Pero por ley cada elección entrega cuadernillos impresos con la lista correspondiente a cada casilla, documento que tras las elecciones cada partido debe devolver.

En el caso de los comicios de 2018, dijo, hay partidos que no han entregado esos cuadernillos por lo que se abrieron investigaciones administrativas que están en curso.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya sabe, aseguró el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova, a qué partido le fue entregada la LNE que era objeto de venta y ya se abrió una investigación interna en su contra.

Córdova y el titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, expusieron que el aseguramiento de equipo durante el operativo y la huella informática del LNE harán que este caso sea una de las investigaciones más rápidas sobre posesión ilegal de datos de la LNE.

El fiscal recordó que aún siguen abiertas y sin que se hayan fincado responsabilidades las tres investigaciones anteriores relativas a la LNE, dos por intento de comercialización en internet -casos buscadatos.com y digitalocean.com- y una por posesión del listado, en Amazon Web Services.

Díaz Santana indicó que en el caso de Mercado Libre, la denuncia fue hecha en Fepadenet, se solicitó orden judicial y se realizó el operativo de cateo en Querétaro.





