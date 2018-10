TORREÓN, COAH.-

Presentan la exposición fotográfica "Sobreviví", en el Teleférico

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Imágenes que rompen estereotipos y cargadas con mensajes poderosos, se pueden apreciar en la exposición fotográfica "Sobreviví", de "Las Consentidas de Dios", que se exhibe durante el mes de octubre, en el Teleférico de Torreón y cuyas modelos son un grupo de mujeres sobrevivientes al cáncer de mama.

Las protagonistas, sin uno o los dos senos, reflejan frescura, alegría, vitalidad, fortaleza, pues tuvieron que perder muchas cosas, entre ellas esa parte de su cuerpo, para ganar; son los rostros del triunfo de la vida, sobre la muerte.

"¡Triunfamos, le ganamos al cáncer! nos vemos contentas por eso, pedimos una oportunidad, Dios nos la dio y ahí se ve en las fotografías; con esta enfermedad nos damos cuenta que no somos un pecho, no nos hace más mujeres tener dos pechos, es algo muy difícil, pero nos vamos fortaleciendo con la familia, con nosotras mismas, nos damos consejos y entre todas nos apoyamos, así se llega al triunfo y ese mensaje queremos darles, que no tengan miedo, el cáncer se puede vencer sobre todo cuando se detecta a tiempo", dijo Silvia Alfaro.

Por su parte, Elizabeth Gomar, presidenta de "Las Consentidas de Dios", asociación que está en proceso de constitución, dice que para muchas mujeres es difícil perder uno o los dos senos, pues atraviesan por un duelo.

"Yo sufrí mucho para aceptar que iba a perder mi mama, fue doloroso desprenderte, llevas un duelo; de hecho hice un retiro para superar esa pérdida que sufrí y me doy cuenta que con esa pérdida yo evolucioné, vino mi transformación, yo gané".

El cáncer de mama les dejó importantes lecciones de vida, así como refiere Elizabeth, todas sin excepción, tuvieron que evolucionar y ellas eligieron que fuera para bien. "La lección que me deja e cáncer es tratar de ser mejor en todo momento y tratar de disfrutar, ante cualquier situación que se venga ser feliz; aceptarme y amarme porque el haber perdido una parte del cuerpo, cuando estás frente al espejo y estas frente a ti misma, es impactante, pero aprendes a respetarte y amarte", dice Ana Laura Obregón.

Por su parte, María Cristina Almaguer y América Soto, hicieron un llamado a las mujeres para aprovechar las campañas de este mes y revisarse.

"Por decidia una lo deja pasar, pero a tiempo el cáncer es vencible, ¡sí se puede! Aprovechemos las campañas que hay instituciones que hacen este tipo de difusión gratuita, tu salud no tiene precio".

La fotógrafa Gloria Garza comenta que la intención primera de esta sesión era captar la esencia de cada una y mostrarles a ellas, su propia belleza. "La idea fundamental era hacerlas sentir bellas, que vieran que son bellas a pesar de la enfermedad, cuando ella se mostraron como son al cien por ciento, me permitieron capturar el alma, su esencia y eso es lo que estamos mostrando". Lo logró.

La exposición fue financiada por ellas mismas. Ahora buscan llevarla a otros lados, pero necesitan recursos. Si desea apoyar se puede comunicar al 8712443455, con Elizabeth Gomar.





Vencedoras. Gloria Garza (centro) y "Las Consentidas de Dios", presentan exposición 'Sobreviví'.

Belleza. Las fotografías de las mujeres que vencieron el cáncer, se pueden ver en el Teleférico.

Fuerza. Elizabeth Gomar inició la asociación “Las consentidas de Dios”.

Etiquetas: cancer de mama

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP