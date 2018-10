Salen fallas en ISSSTE tras su remodelación

TORREÓN

Suspenderán (por 4 días) las cirugías para realizar las reparaciones

Aunque la obra no se ha entregado oficialmente y a casi ocho meses de que la empresa encargada de la remodelación se fue de la región Lagunera, salieron a relucir goteras y daños en los plafones en algunas áreas del Hospital del ISSSTE "Doctor Francisco Galindo Chávez" de Torreón, esto a raíz de las intensas lluvias.

Roque Javier Márquez Robles, director de la clínica, dijo que las principales afectaciones se presentaron en los departamentos de Rayos X y Quirófanos, razón por la que a partir de este jueves, se suspenderán (por cuatro días) las cirugías para realizar las reparaciones correspondientes, entre ellas se encuentran la sustitución de los plafones y otra vez, la impermeabilización de los techos en dichas áreas.

Aclaró también que para intervenciones urgentes, se estará utilizando otro quirófano, ubicado en el segundo piso del edificio.

"Lo reportamos a la Ciudad de México a nivel central y nivel central nos mandó al ingeniero Fernando Padilla de la empresa contratista hidráulica Paso de Ovejas (S.A. de C.V.), la manda el departamento de Siniestros del ISSSTE, ellos ya vinieron y van iniciar en el departamento de quirófanos", declaró.

Los trabajos de remodelación del Hospital del ISSSTE -que tiene antigüedad de más de 50 años-, arrancaron en agosto de 2016 y la inversión fue de 30 millones de pesos.

Las labores se llevaron a cabo en las áreas de hospitalización, quirófanos, tococirugía urgencias, pediatría, oncología, rayos "X", CEYE y terapia intensiva neonatal.

"En el área de Rayos X también nos pidieron tres días para iniciar con la reparación de los plafones que se echaron a perder y van a impermeabilizar arriba nuevamente. Todo esto de la remodelación aparentemente tiene garantía, al parecer todavía no hay oficialmente una entrega de la obra", añadió el director.

Actualmente, y pese a los esfuerzos del personal médico, la institución ya no tiene capacidad para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios que superan por mucho la cantidad para la cual fue diseñado.

"El Hospital ya es un lugar donde no puedes estar, en cualquier momento pasa algún evento y sabemos que va a afectar a mucha gente, ya no pueden remodelar absolutamente nada, impermeabilizar no te va a servir de nada, sólo son parches", agregó Salvador Sepúlveda Zamarripa, delegado local de la Sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE.





el siglo de torreón / Angélica Sandoval

Anomalías. En las lluvias registradas la semana pasada, el personal del Hospital del ISSSTE de Torreón tuvo que colocar cubetas para captar el agua que se estaba filtrando de los techos.

