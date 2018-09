El agua en las casas y el ánimo por los suelos

TORREÓN, COAH.-

Cada vez que llueve, habitantes experimentan miedo, enojo y frustración

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Con el ánimo por los suelos, habitantes de Provitec y Torreón Residencial evacuaron sus viviendas por segunda vez en este mes, a consecuencia de la lluvia de 50 milímetros (50 litros por metro cuadrado) que cayó ayer y que inundó a por lo menos 150 casas, según sus estimaciones.

Las precipitaciones no sólo menoscaban el patrimonio de quienes viven en estas colonias, sino también su estado emocional.

Habitantes comentan que cada vez que llueve experimentan sentimientos como el miedo, el enojo y la frustración, ante el riesgo latente de una inundación.

"Dice uno '¿Luego, qué hago?, ¿nos vamos de aquí?, ¿a dónde?, ¿por qué?' . Sentimos impotencia, frustración, ganas de llorar y qué más, nos sentamos a llorar, ¿qué otra opción tenemos?", dice con la voz entrecortada, Francisco Aldama, presidente de los colonos de Provitec.

Después de que la lluvia no cesara, a través del grupo de WhatsApp comenzaron a girar instrucciones; sacar los vehículos del sector, colocar los muebles en el lugar de mayor altura de la casa y tener a la mano su documentación, lo que acababan de hacer el pasado 8 de septiembre.

Posteriormente solicitaron el apoyo de las autoridades para que enviara pipas, bombas y lanchas, y empezar la evacuación. La ayuda solicitada antes de las 10 de la mañana, llegó a la 1 de la tarde.

"No son los únicos", les respondieron las autoridades, dice Aldama.

"Entendemos que no seamos los únicos, pero nos están dejando a nuestra suerte; no somos los únicos, pero ese es problema de ustedes (autoridades), compren más motobombas, pipas, lanchas. Ahora, reconocemos la actitud y buena voluntad, pero con buena voluntad no es suficiente".

Al ver la falta de una respuesta rápida, ponen manos a la obra y empiezan a ayudar a sus vecinos y conocidos a desalojar. Una vez que llega la autoridad, también colaboran con ella para que el proceso sea más rápido, aunque igual de sentido.

La proactividad de quienes habitan Provitec, no se da solamente durante la contingencia, pues de aquí salió la idea de conformar un frente para demandar la construcción de drenaje pluvial y sanitario.

El martes pasado, después de una manifestación donde se unieron más de 14 colonias, acordaron con la autoridad vigilar las obras que emprendan para evitar futuras inundaciones en diferentes sectores habitacionales.

Los colonos están organizados en un frente, cada vez con más colonias que pretende regresar la tranquilidad perdida una vez que ven caer la lluvia.





Otra vez. Se inundan casas en Provitec por segunda vez en este mes. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: lluvias en la laguna

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP