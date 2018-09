'Chocan' veterinarios y activista por crimen

TORREÓN

TORREÓN







COMENTAR

El asesinato del médico veterinario Miguel Olguín ocurrido el 26 de agosto en las calles de la colonia Rincón San Salvador, sigue causando polémica. Es ahora entre el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México y el activista Raúl Julia Levy.

El homicidio ocurrió a las 21:49 horas de ese domingo sobre la avenida de Los Santos, entre las calles San Carlos y San Fernando, de dicho sector, en donde fue atacado por un grupo de vecinos que lo acusaban de envenenar a los perros de la zona. Uno de ellos le dio una puñalada que le quitó la vida. El responsable sigue prófugo.

Ayer, Aida Álvarez, presidenta de la Federación Mexicana de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies, dio a conocer que se prepara una denuncia en contra del activista Raúl Julia Levy por incitación al odio y a la violencia hacia un grupo social (veterinarios), luego de que a través de redes sociales, éste considerara como un hecho heroico el que un joven veterinario fuera asesinado.

El anuncio se hizo luego de que el activista ofreciera disculpas públicamente por sus declaraciones sobre el caso. Para Álvarez el hecho fue "porque obviamente vio que la situación se le está complicando".

Pero la denuncia no es sólo por el caso ocurrido en Torreón en agosto, sino por otros más que se han acumulado en otros estados y en los que presuntamente ha incitado a la violencia.

"Nosotros seguimos con la denuncia porque él también sigue, si checamos su Facebook sigue incitando a la violencia, en este caso va por personas de Jalisco a una persona que también está denunciando y está ofreciendo dar la dirección, está incitando a la gente a que vayan a buscarlo a que esto se termine y demás, y tenemos otro caso en Tlaquepaque", explicó.

En respuesta, Raúl Julia Levy aclaró que las disculpas las ofreció a la viuda, a quien dijo está dispuesto ayudar económicamente. Además, dijo que la polémica publicación en sus redes, fue hecha por un administrador a quien le exigió que la eliminara de forma inmediata. "Porque dije nosotros somos activistas, no nos debemos de alegrar de la muerte de un ser humano, no podemos hacer esto porque mi función, mi ética no me lo permite, necesitamos buscar la justicia, siempre tenemos que procurar la justicia...".

Además anunció que él también presentará una denuncia en contra del Colegio de Veterinarios, luego de que en una supuesta carta lo acusaran de asesinar a Miguel Olguín, tras haber incitado a la violencia a través de las redes sociales. Y también acusó a los medios de comunicación de ser los principales incitadores a la violencia al dar a conocer la noticia de que la víctima fue acusada de envenenar perros.

"Estos cuates sacaron un comunicado, tengo una copia, afortunadamente con la firma del director con la carta membretada… donde a mí me acusan de asesinato, estos criminales no tienen vergüenza porque lo único que quieren es hacer ruido, (para) acusar a alguien de asesinato es (necesario) tener pruebas; hablar a lo pendejo cualquier lo puede hacer", dijo en entrevista telefónica.

Dijo que el problema no es la muerte del veterinario "el problema es que los hemos estado desenmascarando porque el 38 por ciento que los veterinarios en este país no tienen cédula profesional y porque estamos promoviendo una ley nosotros como activistas muy fuertes en México, entre ellos, otras figuras públicas, estamos promoviendo una ley para que se aplique después del 1 de diciembre donde a todo el veterinario que no cuente con su cédula sea procesado penalmente".





Homicidio. Fue en las calles de la colonia Rincón San Salvador, en donde Miguel Olguín perdió la vida.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP