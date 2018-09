Activista anuncia que demandará por falsas acusaciones

TORREÓN, COAH.-

Es ahora el actor y activista Raúl Julia Levy quien anuncia que presentará una denuncia en contra del Colegio de Veterinarios, luego de que en una supuesta carta lo acusaran de asesinar a Miguel Olguín, médico veterinario de Torreón, tras haber incitado a la violencia a través de las redes sociales. Y acusó a los medios de comunicación de ser los principales incitadores a la violencia al dar a conocer la noticia de que la víctima fue acusada de envenenar perros.

“Estos cuates sacaron un comunicado, tengo una copia, afortunadamente con la firma del director con la carta membretada… donde a mí me acusan de asesinato, estos criminales no tienen vergüenza porque lo único que quieren es hacer ruido, (para) acusar a alguien de asesinato es (necesario) tener pruebas; hablar a lo pend... cualquier lo puede hacer”, dijo en entrevista telefónica.

Y también advirtió que “ellos sí están metidos en un problema y los voy a denunciar y a ésta la voy a meter a la cárcel a quien está haciendo las acusaciones, la carta viene firmada por el colegio de médicos, quien sea, ya sea esta mujer, los voy a meter a la cárcel porque ahora sí tienen que probar que yo lo maté”.

Su reacción se da luego de que el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México anunciara que prepara una denuncia en contra del activista por incitación al odio y a la violencia hacia un grupo social.

Julia Levy dijo que el problema no es la muerte del veterinario “el problema es que los hemos estado desenmascarando porque el 38 por ciento de los veterinarios en este país no tienen cédula profesional y porque estamos promoviendo una ley nosotros como activistas muy fuertes en México, entre ellos otras figuras públicas, estamos promoviendo una ley para que se aplique después del 1 de diciembre donde a todo el veterinario que no cuente con su cédula sea procesado penalmente”.





