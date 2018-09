'Irrisorios', apoyos por inundaciones

TORREÓN, COAH.-

Reciben una cobija, dos colchonetas, un kit de limpieza y despensas

TORREÓN, COAH







Familias afectadas por las inundaciones calificaron como "irrisorios" los apoyos entregados por el Fonden, en comparación con las afectaciones que sufrieron y que estiman en más de 50 mil pesos por cada una.

Hasta el momento, por el Fonden reciben: dos colchonetas, una cobija, un kit de limpieza y despensas, cuando perdieron: estufas, comedores, colchones y tarimas, por mencionar algunos muebles, además de las afectaciones estructurales que presentan sus casas y vehículos.

"Cuando entregaron los apoyos nos dicen: -Miren, a esta toallita la enrollan para que la pongan en la puerta cuando empiece a llover y que no entre el agua-, nosotros le preguntamos: -¿Y cuando se esté inundando, dónde la pongo?-", dijo René Mercado.

"A nosotros en Torreón Residencial nos dijeron que no nos iban a dar el apoyo", dijo Paola Carrillo.

"Según esto, los recursos que se van a asignar a Torreón una parte es para los cárcamos colapsados y otra para la construcción y reparación de daños ocasionados por las inundaciones, ¿quién nos va a responder por todo eso? Nosotros hicimos un formato interno de cinco renglones, ahí no me cupo todo lo que perdí; perdí una recámara completa, cama individual, laptop, plancha de vapor, no me acuerdo que más; tuve que pagar para reparar la camioneta, hubo electrodomésticos que no incluí, yo creo que en promedio de este sector las pérdidas son de 40 a 50 mil mínimo por casa", dijo Ricardo Parada.

Esta cantidad no incluye los daños al patio y a la estructura del domicilio.

No obstante, los colonos señalaron que la entrega de los apoyos de Fonden no se ha hecho casa por casa, como inicialmente se había informado, sino que a través de liderazgos partidistas, otra queja sentida de la ciudadanía que se repite, pues ya habitantes de la Santiago Ramírez habían denunciado que se está priorizando a las personas afiliadas al PRI.

"Estaban pidiendo la credencial para darles el apoyo, inicialmente se iban a entregar casa por casa para no duplicar, y al último ellos decidieron repartirlo en la plaza. Miembros de una misma familia les dan a los cuatro, paquetes diferentes mostrando la misma credencial", denunciaron.

Ante esto, afectados dijeron que buscarán que las autoridades respondan por las afectaciones y la forma en la que están distribuyendo los recursos.





Sin apoyo. Las inundaciones afectaron la mayor parte de sus muebles y el Fonden sólo les da colchonetas y kit de limpieza. (EL SIGLO DE TORREÓN)

