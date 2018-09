Defiende fracking en el congreso local

SALTILLO

SALTILLO







COMENTAR

El líder del Clúster de Energía, Rogelio Montemayor Seguy se reunió con legisladores locales para hablar sobre la extracción del gas de lutitas en Coahuila.

Montemayor indicó que el método se ha modernizado y se ha aminorado el daño ecológico.

En la reunión estuvieron presentes diputados de las comisiones de Salud, Medio Ambiente y Energía.

Tras la exposición de Montemayor, inició la fase preguntas y respuestas. Luego de las inquietudes de los legisladores, se dio la palabra al regidor de Morena en Saltillo, Rodolfo Garza, quien también fue invitado.

Garza es un experto en el tema del agua, y ha dedicado los últimos años a la defensa de este derecho a través de la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo.

-¿Qué van a hacer con el agua?, preguntó el regidor.

-Ya te expliqué, respondió Montemayor.

-Bueno, es que lo que pretenden es usar el agua, dijo el regidor, quien fue interrumpido por Montemayor, "no pretendemos nada, nosotros vamos a usar agua y me disculpas, ya me tengo que ir. Te invitamos a que partícipes en el Comité y lleves esta información que dices. Luego lo discutimos ampliamente".

Garza continuó con la pregunta, en relación al agua y de dónde se obtendrá para la extracción del gas, ya que se usa más de 20 millones de litros por pozo y ya no puede utilizarse.

Montemayor le dijo que él es un defensor del ambiente y es un tema que se tratará con cuidado.

Rodolfo Garza, molesto, indicó que el exgobernador no despejó dudas sobre los efectos del método de extracción.

En la reunión también participó la secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales, quien indicó que una vez que se realice deberán hacerse estudios para determinar si este tipo de extracción causa daño al ambiente en general.

Al ser cuestionada por el regidor sobre los efectos negativos que se han documentado en diversas investigaciones, la secretaria dijo todo conlleva un riesgo, "hasta almorzar".

Aseguró que no defiende la técnica, al mismo tiempo en que indicó que es imposible realizar una actividad sin que tenga impacto en el ambiente.

Por su parte, el secretario de Salud, Roberto Bernal, inició diciendo que le informaron de su participación un día antes y se abocó a revisar investigaciones serias en la web.

Concluyó que no hay evidencia que muestre daño directo en la Salud de las comunidades donde se implementó esta técnica.





Análisis. Rogelio Montemayor Seguy, líder del clúster de energía, se reunió con diputados locales en el Palacio Legislativo.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP