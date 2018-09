Municipio necesita tramitar cesión de terrenos en Mieleras para recibir ISN

TORREÓN, COAH.-

Desde hace dos años se etiquetaron 50 mdp para drenaje pluvial

Alberto Allegre del Cueto, presidente de Fomento Económico (Fomec), que agrupa a industriales del sector Mieleras, declaró que no se puede invertir recurso público en propiedades particulares y mientras el Municipio no tramite la cesión de derechos de los industriales, legalmente no se puede concretar la inversión de 50 millones de pesos etiquetados para drenaje pluvial desde hace 2 años dentro del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) y exclusivamente para esta zona.

Y ante la contingencia, en la que la mayor parte de este sector se volvió a inundar con las recientes lluvias y no quieren volver a sufrirlo, se ofreció al organismo como "facilitador" ante el Municipio para "explicarle" y que logre las cesiones de derechos, pues el plan de desarrollo y el acuerdo ya están hechos.

Asegura que autoridades municipales con quienes se tuvo acercamiento desde el mes de febrero "ya sabían de este plan. A la mejor no sabían exactamente los pasos que hay que seguir, pero de que el plan está, sí lo conocían, lo hizo la anterior administración".

El empresario se refiere al Plan Parcial Mieleras que abarca las soluciones hídricas mediante la creación de áreas de captación de aguas de lluvia que año con año caen de la sierra de las Noas y afectan la zona fabril y de paso inunda colonias como sucedió recientemente con el Fraccionamiento Santa Sofía.

El estudio fue realizado por la empresa de Monterrey URBIS, representada por Juan Ignacio Barragán, con quienes dijo, "los integrantes de FOMEC nos reunimos en diversas ocasiones junto con un hidrólogo, para que nos informara al respecto".

"Lo que se tiene que hacer es convocar a las personas involucradas por donde pasan esas obras para que cumplan con la cesión de terrenos al Municipio antes de la realización de la obra, de lo contrario no se puede avanzar... Esto es muy sencillo, es lo que se tiene que ceder, como cuando uno hace una obra, un fraccionamiento, un parque industrial, se tiene que ceder una área, es por ley y ya el Municipio decide lo que hace con ese espacio".

Respecto al contenido del estudio elaborado por URBIS, Allegre del Cueto detalla: "ya están como quien dice marcadas las calles, así es como va a quedar. Por aquí van a pasar las calles, por aquí van a haber unas lagunas, por aquí se va ir deteniendo el agua, es un plan parcial de desarrollo, falta nada más las cesiones. Nada más hay que juntarse con las personas, el Municipio al que le van a ceder los terrenos y ahora sí dar los siguientes pasos", según Allegre del Cueto.

Por lo que respecta a los 50 millones del ISN, explica que se tiene el compromiso del Gobierno del Estado de aplicar esos recursos, tan pronto los terrenos estén liberados y dice confiar en eso.





