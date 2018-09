Zermeño busca saber si se ejercerán recursos del ISN; 'no es pleito con gobernador'

TORREÓN, COAH.-

Dice el alcalde Jorge Zermeño que no es pleito con el gobernador ni se trata de echar culpas. Pero hay recursos del Impuesto Sobre Nóminas que no se han ejercido, que se han anunciado desde hace años, y propuestas que están en el ISN y todavía es fecha en que no se tiene una respuesta clara.

Y quiere saber "si se van a ejercer, o no. Porque la ciudadanía no está dispuesta a seguir escuchando a ver déjame ver qué vamos a hacer, cuándo se nos ocurre llevar a cabo tal o cual obra".

En Sesión de Cabildo señaló: “Lo dije ayer pero parece que esto molesta por otros lados… Yo no quiero echar culpas ni estar juzgando lo que se hizo bien o lo que no, somos corresponsables de Torreón, yo defenderé con los recursos propios, con los federales que nos corresponden por derecho, no es dádiva, no es limosna, es lo que tenemos derecho y los programas que vengan en auxilio o en apoyo de lo que ha sucedido bienvenido".

Zermeño hizo tales declaraciones la mañana de este martes, y posteriormente el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Gerardo Berlanga Gotés, en la reunión del ISN las consideró equivocadas y aseguró que el alcalde no está bien informado por sus áreas técnicas de lo que significa haber etiquetado recursos por 50 millones de pesos de 2016 para obras de drenaje pluvial en el sector Mieleras, que fueron resultado de la elaboración de un Plan Hídrico impulsado por los propios industriales de la zona.

Berlanga explicó que esos 50 millones de pesos están etiquetados pero no se han podido ejercer porque el municipio no ha concretado legalmente con los propietarios de predios con los que ya existe un convenio encabezado por FOMEC, que están de acuerdo en ceder un 5 por ciento de su área vendible para crear ahí el sistema de drenaje pluvial, etapa que debe hacerse individualmente y el Municipio debe convocarlos para las firmas.

Berlanga garantizó que los recursos están disponibles a ejercerse en cuanto el Municipio haga la parte final del proceso porque los empresarios ya están convencidos luego de diversas reuniones que se tuvo con ellos: “es simple, no puedes invertir recurso público en terrenos privados, nosotros no alcanzamos a terminar el proceso en la anterior administración”.

SIN AVANCES DE PARTE DEL MUNICIPIO

Pero Jorge Zermeño le reviró aunque a la vez se contradice porque el mismo explicó: “Aquí tengo una nota de El Siglo de Torreón por aquí está la reportera que lo redactó el primero de julio de 2016. Reprograman Fondo de 50 millones de pesos para proyectos de Mieleras, esto está desde hace más de 2 años y el proyecto existe, ahí está. Si el señor Berlanga dice ahora que lo que falta es que se pongan de acuerdo las empresas que están ahí. Desde que entramos en el mes de enero nos citaron a una reunión para decirnos todos que están dispuestos a ceder las tierras que hagan falta, a apoyar por un problema que ven venir y que lo han padecido siempre”.

Llama a "no darle vuelta a las cosas, no empecemos a ver si sí o si no, es un programa que está en el ISN y no estoy diciendo ni personalizando si es el gobernador o no, son Impuestos Sobre Nóminas que pagamos los torreonenses, autorizados desde hace mucho tiempo y no se han ejercido, queremos saber si se van a ejercer o no, si se van a poner a disposición éste y otros proyectos porque la ciudadanía no está dispuesta a seguir escuchando déjame ver qué vamos a hacer, cuándo se nos ocurre realizar tal o cual obra".





