Recuerdan cumpleaños número 30 de Fanny

TORREÓN, COAH.-

Publican un video a casi 14 años de su desaparición

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Con un video lleno de recuerdos que quedaron para siempre en una fotografía, así como relatos de los momentos más inolvidables para sus padres, fue como Silvia Ortiz y Óscar Sánchez- Viesca recordaron el cumpleaños número 30 de su hija Stephanie Sánchez- Viesca, hoy desaparecida.

De esos 30 años de vida que hoy cumple "Fanny" lejos de sus padres, 14 están por cumplirse el 5 de noviembre.

Desde su nacimiento de su única hija mujer hasta los regalos y aquel viaje que hicieran para ver a su artista favorito Britney Spears se encuentran en el video que su madre subió a su canal de Youtube Silvia Ortiz, como recuerda a su pequeña.

En él su madre escribe "No sé dónde estas, no sé qué pasa, no te encontramos, espero que puedas leer esto y sepas que te amamos, que seguimos con la fe puesta en Dios, que sólo la muerte podrá detenernos, tenemos que encontrarte...".





Fanny cumple hoy 30 años de edad. (ESPECIAL)

Etiquetas: desaparecidos coahuilafanny

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- MD