Suspensión de clases, sólo en escuelas inundadas

El resto deberá retomar actividades mañana

Mañana seguirá la suspensión de clases, pero sólo en aquellas escuelas de nivel básico que se encuentren con los accesos anegados por el agua.

El resto, deberá reanudar sus actividades aunque tendrán que ser flexibles y continuar justificando las faltas de los niños y jóvenes que tengan dificultad para trasladarse desde sus viviendas hasta los salones de clase.

“Vamos a dejarlo a criterio de los directores y de sus coordinadores de nivel, la contingencia no termina, aún y en las escuelas que tengan clases, se justificarán las faltas de los niños y niñas que no vayan, porque muchos de ellos no pueden salir de sus colonias”, apuntó Antonio González Hernández, coordinador de Servicios Educativos en la región.

Esta mañana, la Secretaría de Educación (SE) en Coahuila, encabezada por Higinio González Calderón, inició un recorrido por las escuelas de La Laguna para determinar el nivel de afectación a raíz de las intensas precipitaciones.

La dependencia informó que se evaluará el estado que guarda cada uno de los edificios y posteriormente, se procederá a su reparación.

Hasta esta mañana, las autoridades educativas reportan unos 100 planteles de Torreón con los accesos anegados por el agua y con algunas goteras en las aulas. La mayoría de los centros educativos se concentran al oriente de esta ciudad.

La escuela más afectada por las lluvias en Torreón es la primaria Hilario Esparza de Torreón. (EL SIGLO DE TORREÓN)

