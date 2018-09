Verdades y Rumores

Cuentan que la suerte con la que ha corrido el exgober Rubén Moreira hasta ahora pudiera cambiar pronto. Como usted recordará, memorioso lector, don Rubén logró mantener la gubernatura para su partido, el PRI, y en beneficio del hoy mandamás Miguel Riquelme, a pesar de que el saltillense generó polarización y divisiones incluso dentro de su propio partido debido a su peculiar forma vertical de gobernar. No obstante, comentan los maldicientes que a nueve meses de haber dejado el cargo y de iniciado el nuevo gobierno riquelmista, tal parece que, fiel a su estilo de operar por debajo del agua, no le ha caído el 20 de que su sexenio ya llegó a su fin y que ahora le toca a otro agitar la batuta.

Los subagentes dicen que el exgober, incluso ya instalado en su curul plurinominal, pretende seguir metiendo su cuchara en el Palacio Rosa de Saltillo, generando confusión y malestares en el equipo del gober Miguel. Y para muestra, el botón de lo que ha sucedido en los últimos días en el cornudo tema del posible retorno de la tauromaquia a los cosos coahuilenses. Cuentan que es casi seguro que, de alguna extraña manera, la mano del exgober esté detrás de la campaña que ha surgido con fuerza para exigir a don Miguel que no apruebe el regreso de la llamada fiesta brava, con lo cual Moreira II estaría tratando de clavar un par de banderillas a su sucesor. En los corrillos políticos y redes sociales priistas se comenta que ahora resulta que el también exsecretario del CEN tricolor quiere opinar de todos los temas relacionados con Coahuila desde la comodidad de San Lázaro como si no hubiera dejado una provincia con bastantes problemas, principalmente en el aspecto financiero, que fuertes dolores de cabeza le está ocasionando a la actual administración. Dicen que este involucramiento de más puede provocar que el actual gober, de comprobada mecha corta, le comience a sacar los trapitos sucios al sol y que ahora, en vez de disfrutar su escaño en la cámara baja del H. Congreso de la Unión, tenga que dedicar su tiempo a tratar de solventar las travesuras cometidas en su gestión. Dicen los que saben que el respeto al sexenio ajeno es la paz y para no irnos tan lejos, sólo basta recordar no hace mucho tiempo lo sucedido en el vecino estado de Durango, entre Ismael Hernández Deras y Jorge Herrera. Incluso dicen que las cosas ya empezaron a moverse y que las investigaciones iniciadas sobre la contratación de empresas “fantasma” y las retenciones indebidas a municipios es apenas el principio. No le cambie, se va a poner bueno.

A propósito del tema de los toros, cuentan que quien presentó la iniciativa para reactivar la fiesta brava en la provincia fue la diputada local de Morena, Claudia Elisa Villalobos. Como usted sabrá, informado lector, doña Claudia enfrentaba hasta hace poco el escrutinio minucioso de su propio partido debido a su proceder en el Congreso local, ya que ha secundado prácticamente todas las iniciativas presentadas por el gober Miguel y sus colegas priistas. Dicen que con esta jugada a favor de la tauromaquia, la diputada morenista estaría congraciándose con el senador Armando Guadiana, de quien se sabe que cuenta con una empresa dedicada a la crianza de toros de lidia y a la promoción de corridas. No obstante, los agudos observadores de la cosa pública comentan que con la propuesta que presentó estaría matando dos pájaros de un tiro, ya que no sólo se quitaría del banquillo de los acusados dentro de su partido, sino que también ayudaría a los priistas a evitar parecer incongruentes en este tema. Y es que fueron precisamente los diputados tricolores, pero de la anterior legislatura, los que aprobaron la iniciativa del entonces gober Rubén de prohibir las corridas de toros, por lo que resultaría extraño que fueran los legisladores del mismo partido los que ahora propusieran reinstaurarla. De ser así, doña Claudia estaría dando una cátedra de cómo quedar bien con Dios y con el Diablo (dejamos a su criterio, sabio lector, quién es uno y quién el otro).

Una vez más Tláloc ha puesto en evidencia la falta de visión de nuestras H. Autoridades Municipales, no sólo de las actuales, sino de las anteriores también. Y es que lo que ocurrió el martes por la mañana en la vía pública de Torreón fue lo más parecido al infierno: calles anegadas como ríos, zanjas y hoyancos convertidos en trampas, congestionamientos vehiculares interminables, brotes de aguas negras, y un largo etcétera. Si bien es cierto que la cantidad de lluvia que se registró era para provocar un buen desorden, también lo es que la falta de un drenaje pluvial adecuado y la mala calidad de los trabajos de recarpeteo y compactación contribuyeron a que la situación se tornara caótica. Críticos y criticones opinan que lo sucedido debe ser ya suficiente para que el ayuntamiento se ponga a trabajar en un plan para dotar de un buen drenaje pluvial a la ciudad, reparar el drenaje sanitario -que vaya que le hace falta-, además de supervisar mejor los trabajos que el Simas lleva acabo y las obras de bacheo y repavimentación. Ya sabemos que son pocas las lluvias que caen en esta tierra, pero en los últimos años se han vuelto cada vez más copiosas y violentas, al menos lo suficiente como para poner a la urbe de cabeza. También sabemos que a los gobiernos no les gusta eso de invertir dinero en obras que “no se ven”, pero deben creer que si se hace algo pronto y bien, Juan Ciudadano se los agradecerá encarecidamente.

Y ya que hablamos de desórdenes viales, cada vez son más los que se cuestionan qué tan alta debe ser la vara del director de Tránsito Municipal, Pedro Luis Bernal, para que nadie le moleste en su cargo, o siquiera le reconvenga por las múltiples muestras de descontrol y falta de sensibilidad que exhibe parte de su departamento. Como lo reportaron oportunamente los subagentes, don Pedro Luis ha protagonizado varios hechos embarazosos como el haber seguido y asustado a una conductora, o haberse paseado con uniforme por las gradas del estadio Corona en pleno partido, sólo por citar dos casos. Más recientemente, uno de sus agentes de tránsito fue captado por una cámara fotográfica mientras le tocaba los glúteos desnudos a una persona en plena calle, de hecho, muy cerca del edificio público más caro de la ciudad, para ser precisos. Las lenguas de doble filo comentan que tal parece que los cursos de sensibilización en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género que el ayuntamiento ha organizado para el personal de todas las áreas no están dando los frutos esperados.

Por segunda ocasión en lo que va de la administración estatal, las cuentas de Twitter oficiales del gobierno de Durango fueron objeto de hackeo y “fuego amigo” que evidencian el descontrol en el manejo de las redes sociales del llamado “gobierno del cambio”. Y es que a propósito del segundo informe de gobierno del gober José Aispuro, en esta ocasión la cuenta oficial del DIF estatal fue utilizada para publicar mensajes en contra de la actual gestión, como uno que hace alusión a que “más allá del discurso, la realidad es que Durango se encuentra estancado y sin posibilidades de que Aispuro cumpla sus promesas de campaña”. En otro de los mensajes, acusan al gobernador de incumplir sus promesas de campaña e incluso exhibe una fotografía de cuando el “Güero” Aispuro realizaba actos de proselitismo. Ya durante el primer año de gestión se libró una batalla después de que la cuenta oficial del Gobierno de Durango se empleara para publicar mensajes que denostaban a la propia administración, y ahora nuevamente queda en evidencia la posibilidad de que el gober Aispuro tiene enemigos en su propia casa e incluso, dicen los subagentes, en su equipo más cercano de colaboradores.





