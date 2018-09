Cortan energía eléctrica al Simas por adeudo con CFE

TORREÓN, COAH.-

Cortan suministro de energía eléctrica a Simas por falta de pago. Se le venció el recibo del mes de julio y no fue cubierto el monto de 21.5 millones de pesos, que corresponde al consumo tanto de todas las sucursales como de los 86 pozos de agua potable en operación, 17 cárcamos y 6 tanques de rebombeo que constituyen la red hidráulica de la ciudad.

La suspensión de la electricidad no se realizó en las distintas sucursales. Por ahora tampoco afectó a las redes de distribución, aseguró el gerente general Juan José Gómez.

Pese a la poca luz de las oficinas, el gerente general asegura que "no se rompieron las pláticas con CFE. Ahorita me dicen ellos que vienen a reconectar... Es una medida de presión para que les paguemos en el tiempo que ellos quieren, no podemos".

Los hechos ocurrieron a las 15:00 horas cuando un vehículo y trabajadores de la empresa productiva del estado llegaron a las oficinas centrales del bulevar Independencia y cortaron los cables de uno de los postes a la altura del puente peatonal, lo que dejó a oscuras el inmueble y a decenas de usuarios que esperaban su turno para pagos y diversos trámites que tuvieron que realizar en medio del calor y más tiempo, ya que las cajas registradoras no funcionaron.

De acuerdo con la versión de Gómez Hernández, es una medida de presión por la falta de pago y dijo que más tarde les restablecerían el servicio en la oficina matriz.

Explica el gerente del Simas que la causa del corte de la electricidad fue porque: "Tenemos el adeudo pendiente del mes de julio. Lo estamos pagando ahorita y ya hemos abonado 9 millones de pesos. El adeudo es de 13 millones".

Pero dice que "el consumo del mes de enero a julio se incrementó un 56 por ciento. Nuestras tarifas están fijas y ellos las mueven cada mes. En junio pagó el Simas 17 millones y de un mes a otro la diferencia fue de 4 millones".

La CFE mueve las tarifas mensuales en razón de las variables en los precios del petróleo, explicó.

Dijo que en la mañana de este lunes hubo una reunión con la Comisión Federal de Electricidad y "quedamos en que les íbamos a pagar como les hemos venido pagando, más o menos a los 10 días del mes siguiente pagamos, el mes siguiente, en este caso septiembre, pagamos el mes completo".

El gerente del Simas dice además que se están pagando en abonos mensuales 49 millones de pesos correspondientes a 3 meses que dejó pendiente la anterior administración municipal con CFE. "Ahorita llevamos pagados 8 meses, 32 millones de pesos, lo que implica que pagamos el consumo mensual de este año más los abonos del adeudo".

Pese a que le cortaron la electricidad, Gómez dice que "nosotros estamos cumpliendo en el pago, no en el tiempo en que ellos dicen, pero desfasado 10 o 15 días".

Según él, Simas tiene un saldo a favor con CFE y que se les debe bonificar, por un monto de 5 millones de pesos y que corresponde a "errores en factura de meses anteriores".

Respecto a la capacidad de pago del Simas para enfrentar este caso, dice que "se nos cayó el ingreso por los meses de julio, agosto de las vacaciones. El ingreso del programa de descuentos no entra en gasto corriente".

"Nosotros ya presentamos nuestros cálculos y ellos están haciendo los cálculos y en estos días serán revisados".

Dijo Gómez que ante la situación "vamos a ver de qué manera nos eficientamos más en la empresa en costos y gastos".

Al Simas Torreón no se le cortaba la electricidad desde el 2013 en la administración de Eduardo Olmos, cuando también por falta de pago, la suspendieron en los meses de mayo y en agosto.





