Alcaldesas rinden informe

Invierten en GP 378 mdp en obras

La presidenta municipal, Leticia Herrera Ale dio cumplimiento a su obligación de rendir cuentas a la ciudadanía con la presentación de su segundo informe de gobierno, en el cual destacó las principales acciones y logros alcanzados de septiembre de 2017 a agosto de este año.

En un acto protocolario austero y sencillo, que tuvo lugar en el salón "Benito Juárez" de la presidencia y en el que estuvo el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres como invitado de honor, la alcaldesa entregó el informe escrito al síndico municipal, José Lorenzo Natera en representación del Cabildo, teniendo como testigos a representantes de las autoridades y diversos sectores de la comunidad.

En la explanada de la presidencia se colocaron toldos, sillas y pantallas para que los ciudadanos que lo desearan, acudieran a presenciar la sesión solemne, durante la cual se proyectó un video que reflejaba en su contenido los principales logros de la administración municipal, aportando elementos y datos de las obras y acciones.

Herrera Ale hizo mención a que durante el segundo año de su administración, casi se duplicó el monto de la inversión de empresas privadas, que alcanzó los 3,380 millones de pesos contra los 1,663 que se aplicaron de septiembre de 2016 a agosto de 2017.

La apertura de nuevas empresas y la ampliación de otras ya instaladas, dio como resultado la generación de 7,686 nuevas fuentes de trabajo, a diferencia de las más de 4,000 que se crearon en el primer año de la administración.

Destacó también la aplicación de más de 378 millones de pesos en la atención y mejoramiento de la calidad de los servicios públicos; se incluye infraestructura hidráulica y sanitaria como la perforación y equipamiento de pozos de agua potable, así como en la instalación de plantas potabilizadoras para eliminar el arsénico de este vital recurso.

Esto además de la construcción y reposición de colectores sanitarios.

Como reconocimiento por su inclusión al Programa de Conversión de Alumbrado Público a tecnología Led, el Municipio recibió una aportación de 10 millones de pesos que se aplicará a la modernización de este servicio en el medio rural.

En pavimentación, se ejercieron 72 millones de pesos mediante distintas fuentes de financiamiento, además de los 25 millones que se gestionaron ante el Gobierno federal para la construcción el Espacio Interactivo del parque La Esperanza, el cual fue inaugurado ayer por la tarde con una verbena popular con motivo del segundo informe.

En el rubro del bienestar social, Herrera Ale citó una inversión por 33.1 millones de pesos para el beneficio de 3,107 ciudadanos gomezpalatinos, a través de apoyos para la construcción y mejoramiento de viviendas.

Se incluyen otros dos millones de pesos del Programa de Infraestructura Escolar Digna para el beneficio de 19,952 alumnos del nivel básico mediante la construcción y mejoramiento de aulas y sanitarios.

Otro de los ámbitos a destacar es el de la seguridad pública, en el cual se tuvieron logros considerables al incrementar el número de elementos, patrullas y equipamiento para el desempeño de esta corporación. Reconoció la presencia y el apoyo del Ejército Mexicano en la reducción de los índices delictivos.

La presidenta municipal Leticia Herrera dijo al respecto que se aplicaron casi 1.5 millones de pesos al programa de prevención de violencia de género, con recursos del Fortaseg; otros 4.2 se destinaron al equipamiento de uniformes y 4 millones más a becas y capacitación de 200 elementos.

En el manejo de las finanzas, el Municipio obtuvo ahorros por 120 millones de pesos, además de un aumento del cuatro por ciento en ingresos y del 30 por ciento en participaciones.

En su discurso, el agradecimiento fue manifiesto para quienes han colaborado con ella en la función de gobierno, reconociendo en el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y en el gobernador, José Rosas Aispuro "aliados y probados amigos de Gómez Palacio".

Además agradeció a su madre, Vilma Ale de Herrera, su trabajo y entrega sin tregua al frente del DIF y a favor de los más necesitados.

Al referir la creciente inversión productiva, declaró su gratitud a los empresarios y les reiteró su apoyo para facilitar la creación de empresas.

Leticia Herrera se describió como una mujer en una etapa de madurez política y en referencia al actual contexto social, dijo ser respetuosa y obediente de la voluntad popular, por lo tanto "lista para trabajar en alianza con el Gobierno de la República que iniciará funciones a partir del 1 de diciembre de este 2018".

Reconoció la tendencia de la sociedad a ser más participativa por lo que, de frente a los representantes sociales y políticos presentes aseguró "ninguna adversidad me ha detenido; por el contrario, todo obstáculo ha sido el acicate para seguir adelante, para redoblar el paso y conseguir los objetivos que me he trazado al servicio de quienes depositaron en mí su confianza".

Al finalizar el informe, la alcaldesa se dijo contenta mas no satisfecha, por lo que aseguró que en el tercer año de gobierno continuará impulsando los proyectos y las obras que la ciudad necesita, y que son muchas las necesidades considerando que por muchos años, Gómez Palacio padeció un marcado abandono.

Desataca Lerdo en pavimentación

La alcaldesa, María Luisa González Achem entregó ayer su segundo informe de Gobierno ante el Cabildo en pleno durante la sesión solemne que se realizó en el teatro Centauro.

Ante una concurrida audiencia y la presencia del gobernador del Estado de Durango, José R. Aispuro Torres, destacó los principales rubros de inversión pública en su administración.

En este año se aprobó la declaratoria de Reserva Ecológica Estatal al polígono comprendido entre las Sierras El Sarnoso y La India, que se localizan en los municipios de Gómez Palacio, Lerdo y Mapimí del estado de Durango; el manual de procedimientos del Instituto Municipal para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad y el manual del Departamento de Adquisiciones; así como la autorización para la firma del convenio con CFE para acceder al programa "Peso por Peso".

En este segundo año de gobierno, Lerdo tuvo un ingreso total de 596 millones 206 mil 977 pesos de los cuales 93 millones 669 mil 582 pesos corresponden a ingresos propios; mientras que de participaciones y convenios de la Federación e ingresos extraordinarios del Gobierno federal y estatal, la cantidad de 502 millones 537 mil 395 pesos. También abonó a la deuda pública dos millones 550 mil pesos.

Entre las obras y acciones del Ayuntamiento en este segundo año destacan la construcción de 15 mil 483.50 metro cuadrados (m2) de banqueta de concreto estampado en la zona Centro y área rural del Municipio; bacheo en seis mil 309.95 m2 con una inversión de un millón 885 mil 266.40 pesos.

Para el mejoramiento de acceso y de tránsito tanto del área urbana como rural, se rehabilito 59 mil 575 m2 en beneficio de comunidades rurales y colonias urbanas; se instalaron seis domos; 36 mil 107.33 m2 de pavimento hidráulico y asfáltico, beneficiando a comunidades rurales y colonias urbanas del municipio y dos mil 808 metros lineales de cordonería; además de 752 metros lineales de ampliación de línea eléctrica en tres ejidos y una colonia.

Se hicieron gestiones ante el Gobierno federal a través de lo cual pudo realizarse la construcción de caminos de acceso a diferentes comunidades rurales de pavimento asfáltico en el tramo La Luz-La Mina en su segunda etapa con 11,603.79 m2. Además se pavimentó el camino de El Refugio-Santa Anita en su segunda etapa con un alcance de 2.0 kilómetros (km).

Se rehabilitaron las unidades deportivas de Villa León Guzmán y Villa Nazareno y se ampliaron ampliación a cuatro carriles el tramo comprendido de Villa León Guzmán-La Loma, obra que incluye la rehabilitación de los dos puentes con una inversión de 146 millones de pesos, logrando un alcance de 15.0 km.

En el rubro de agua potable se logró una ampliación de mil 936.72 metros lineales de red para tomas domiciliarias de diferentes colonias y comunidades rurales; la construcción de tres tanques de regularización de agua potable en Ciudad Villa Juárez, Villa Juan E. García y Villa La Loma.

Se hizo mantenimiento preventivo y correctivo a los pozos de agua y se inició la perforación de un pozo en el ejido La Luz, logrando así el beneficio para más de mil 200 familias.

También se inició la perforación de un pozo en el parque Raymundo gracias a las gestiones con el Gobierno de Durango.

En drenaje destacó la rehabilitación de tres cárcamos de rebombeo en comunidades rurales y en el área urbana. Así como la construcción de uno nuevo en el ejido San Jacinto.

Se lograron dos mil 827.00 metros lineales de ampliación de red de atarjeas y la construcción de seis bocas de tormenta, además de la reposición de las líneas de drenaje en la zona Centro.

En cuanto a Servicios Públicos fueron atendidos mil 286 reportes y peticiones ciudadanas, se instalaron 16 cámaras, una subestación eléctrica para vigilancia y control las 24 horas.

Se logró la rehabilitación de tres mil 800 luminarias, la reposición de más de 12 km de cable en bulevares y calzadas y la instalación de 300 luminarias Led en el bulevar Guadalupe Victoria, calzada Villa Jardín y calzada Villa de la Flores.

Se rehabilitaron 40 plazas y espacios públicos en colonias y comunidades rurales mediante la reforestación, remozamiento, así como la colocación de gimnasios al aire libre y módulos de juegos infantiles.

En Mejoramiento de Vivienda y en acciones conjuntas con otros órdenes de Gobierno se benefició a 764 familias del municipio de Lerdo, logrando una inversión de 10 millones 015 mil 360.58 pesos.

De manera personal, la alcaldesa atendió a 26 mil 694 ciudadanos y se entregaron apoyos en el área urbana y rural: se entregaron 10 mil 512 paquetes alimentarios, tres mil 815, tramos de hule y mil 680 cartas de descuento en transporte.

Se entregaron para la apertura o fortalecimiento de un micronegocio, 165 equipos.





Leticia Herrera y María Luisa González Achem dieron a conocer datos de su segundo año al frente de Gómez Palacio y Lerdo. (MA.ELENA/EL SIGLO DE TORREÓN)

