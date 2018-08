Exigen presencia de exgobernadores

PIEDRAS NEGRAS

Colectivos piden también que estén presentes los tres niveles de Gobierno en la disculpa

Los colectivos de familias de personas desaparecidas que trabajan en Coahuila exigieron que los hermanos Humberto y Rubén Moreira, exgobernadores del Estado de Coahuila, den la cara y estén presentes cuando se lleve a cabo la disculpa pública que recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

"Nosotros estamos de acuerdo que se lleve a cabo la disculpa pública, pero estamos exigiendo que estén los gobernadores de ese entonces; que estén presentes, que den la cara. Porque ellos estaban en ese momento, ahorita el gobernador Riquelme acaba de llegar, es nuevo; pero todo lo que pasó, los dos Moreira que den la cara", dijo María Hortensia Rivas Rodríguez, presidenta de la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

Lo anterior, en referencia a uno de los puntos que abordaron los cinco colectivos de familiares de desaparecidos de Coahuila, con autoridades estatales y municipales, para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación que emitió la CNDH en marzo del presentes año, a siete años de registrarse la desaparición de personas en el norte de Coahuila.

Rivas Rodríguez refirió que también exigen que estén presentes los tres niveles de Gobierno que en su momento supieron de las desapariciones y no los apoyaron, ni los han apoyado. Además de que suman cinco años consecutivos en los que realizan la marcha y misa por sus desaparecidos; situación que no dejarán de realizar hasta encontrar a sus desaparecidos.

Además de la exigencia de la presencia de los ex gobernadores de Coahuila, los colectivos presentes en la reunión con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), acordaron que en la disculpa pública deberá contener: el reconocimiento del porque se permitió que sucedieran estos hechos, por qué no hicieron nada cuando ocurrieron los hechos y la promesa o compromiso de garantía de no repetición.

Ariana García Bosque, representante legal de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, refirió que en el tema de justicia, la recomendación de la CNDH trae nombres de las autoridades responsables y exigirán que se inicien los procedimientos correspondientes.

"Y las familias para dar por cumplida esa disculpa pública, van a exigir el inicio de los procedimientos administrativos y/o penales, de los que están plenamente identificados en la recomendación. El Estado no va a poder decir que no tiene datos, porque la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos está diciendo que ya de antemano hay datos para una posible procedimiento administrativo", refirió García Bosque.

Lo anterior fue parte de lo acordado en la reunión que sostuvieron en Piedras Negras, representantes de los cinco colectivos que trabajan en la búsqueda de familiares desaparecidos en Coahuila y representantes de autoridades estatales; pues a dicho encuentro no acudió ningún titular de las dependencias convocadas. Tales fueron los casos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la propia CEAV.

Dicha reunión se realizó en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) de Piedras Negras y fue encabezada por la CEAV; el objetivo era ponerse de acuerdo en torno a las acciones que habrán de implementar para dar cumplimiento con la recomendación que emitió en el mes de marzo del presente año, la CNDH a la Procuraduría General de la República (PGR), así como al Estado de Coahuila y al municipio de Allende.





Acuerdo. Los cinco colectivos de familiares de desaparecidos de Coahuila se unieron para exigir que los exmandatarios estatales den la cara cuando se lleve a cabo la disculpa pública que pidió CNDH.

