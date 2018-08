Dicen que las aguas andan algo revueltas en el edificio público más caro de la ciudad debido a posibles cambios en algunas dependencias y a la grilla que se traen en varios departamentos. Nuestros subagentes disfrazados de ceniceros furtivos nos reportan que ha comenzado a correr fuerte la especie de que, una vez pasada la elección y dado que no se ve mucho color en materia de resultados, uno de los primeros en dejar la administración será Fernando Jaime, director de Fomento Económico, de quien se dice que en eso de las inversiones nuevas no pesca ni un resfriado, además de que ha tenido ya algunos roces con regidores de oposición que cada día le exigen más resultados.

Otro de los cambios que se oyen en la frecuencia de radiopasillo es el de Claudia Murillo, directora del Instituto Municipal de la Mujer, ya que, según dicen, no ha mostrado suficiente destreza a la hora de manejar el asunto de la solicitud de alerta de género realizada por las aguerridas feministas de la Red de Mujeres. También desde hace semanas se había comentado de la posible salida del gerente general del Simas, Juan José Gómez, aunque en este caso se dice que saldría por su propio pie como consecuencia de las múltiples broncas y sobre todo grillas que vive diariamente el organismo operador. De la que muchos dentro de la Presidencia se preguntan si tendrá el mismo destino que los funcionarios anteriores es de Claudia Álvarez, directora de Atención Ciudadana. Y es que las malas lenguas dicen que la jefaza asiste muy poco a su oficina y que suele atender los asuntos a la distancia, incluso de varios miles de kilómetros. Tal vez forme parte de una nueva generación de funcionarios que no desaprovechan los beneficios de la tecnología para hacerse presentes sin estarlo físicamente. De doña Claudia también se comenta que goza de ciertos privilegios que otros no, por ejemplo, el de poder colocar a personas cercanas en otros puestos de la administración. ¿Será? Los maldicientes opinan que los que bien pudieran entrar en la lista son los directores de Urbanismo, Aldo Villarreal, y Medio Ambiente, Felipe Vallejo, quienes muy animosos se anotaron para participar en un torneo de golf que se realizó ayer en el Campestre Torreón. Y no es que esté mal que los funcionarios practiquen deporte, el problema es que lo hagan en horas de oficina, ya que la salida para ellos estaba programada a la 1.00 de la tarde. Tal vez estamos siendo demasiado malpensados y los jefazos tramitaron sus permisos correspondientes.

Al que se le han juntado las cosas en pocos días es al exgober y exsegundo a cargo del PRI, Rubén Moreira. Resulta que no bien se había digerido su renuncia a la secretaría general del CEN tricolor cuando ya estaban resurgiendo los esqueletos en el closet. Primero se dio a conocer que la denuncia por las famosas empresas “fantasma” contratadas por su gobierno había llegado ya a la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Jesús Flores Mier, quien anunció que le dio entrada por lo que bien pudiera abrir una carpeta de investigación al respecto en los próximos meses. El otro caso que ha cobrado fuerza nuevamente es el que tiene que ver con la retención indebida de ajustes en participaciones a los municipios, asunto que ya confirmó el auditor estatal Armando Plata y sobre el cual el PAN ya anunció que presentará denuncias por presunto desvío de recursos. A lo anterior hay que sumar que la deuda bancaria contratada en su mayoría en los tiempos del profe Humberto Moreira, pero no aclarada por el gobierno de don Rubén, sigue causando dolores de cabeza a la administración estatal de Miguel Riquelme. Pero también circula una especie en los corrillos del PRI de que la salida de Moreira II del CEN se debió a que alguien señaló con dedo flamígero que algunos recursos disponibles para ciertas acciones políticas no fueron usados para lo que se tenía previsto y que esto se dio en una de las oficinas que el exgober encabezó en la estructura del partido. Para acabarla de amolar, el exmandatario todopoderoso de la provincia retomó su actividad tuitera en estos días incluso lanzando críticas a su propio partido, lo cual ya de suyo es extraño. Pero lo que causó más revuelo fue una de las respuestas que tuvo uno de sus mensajes ya que fue de su sobrino, hijo de don Humberto. El joven le lanzó el dardo emponzoñado de que “leer a Marx no lo hace de izquierda”. Por lo visto los pleitos en la otrora familia gobernante de esta tierra. Pero mientras la tormenta ocurre, don Rubén se alista para ocupar su curul plurinominal en San Lázaro.

Otro de los que ha estado metido en problemas en los últimos días es el director del Cecytec, Francisco Tobías. Y es que en la semana comenzaron a circular versiones de que los libros de texto que deben ser gratuitos serían cobrados en los planteles que dependen de dicho organismo y que la orden la había dado el propio don Francisco. Incluso varios inundaron el ciberespacio haciendo alusión al hecho al grado que el propio gobierno de Coahuila tuvo que aclarar que por ningún motivo los libros deberían ser cobrados a los alumnos. Después el propio Tobías buscó la manera de secundar la postura de la administración, pero sin mucho éxito ya que él quedó como el malo de la película. Para los agudos observadores de la cosa pública estatal, este hecho ha venido a reforzar la idea de que ha iniciado una especie de purga al interior del gobierno riquelmista con la finalidad de sacar de la estructura a todos aquellos personajes que guarden estrecha relación con el moreirismo. De ser cierto esto, Tobías sería el primero de varios.

Y en el amplio catálogo de las ocurrencias urbanas, los subagentes vestidos de arbotante han experimentado un déjà vu esta semana al observar el despropósito que trabajadores del ayuntamiento llevan a cabo en la avenida Madrid, de la colonia San Isidro. Resulta que a alguien se le ocurrió que era buena idea comprar botes de pintura gris para usarla sobre los adoquines del camellón central de la citada vía, en un hecho que recuerda los tiempos de Salomón Juan Marcos Issa, cuando el Municipio pintó los camellones de verde. Llama la atención no sólo la repetición de la pifia, sino que en el ayuntamiento no haya nadie que se dé cuenta de la aberración que significa pintar un adoquín, ya que el color del mismo forma parte del ornato. También esta acción recuerda a la vez cuando a alguien en la pasada administración se le ocurrió pintar la cantera de la Alameda Zaragoza. Pero la gran pregunta que algunos se hacen es ¿de quién es el negocio de pintura gris que está siendo beneficiado con esta muestra de atentado urbanístico? “Follow the money”, dicen por ahí.

Con todo y las promesas de mejoras y orden de los ayuntamientos, las Policías Municipales de las vecinas Gómez Palacio y Lerdo siguen padeciendo problemas de diversa índole. En el caso de la Antigua Santa Rosa, cuentan los subagentes que responden a la clave ultrasecreta “Patrullero 777”, hubo cambio de comandante operativo. Iván Torres dejó el cargo y en su lugar quedó un personaje misterioso conocido como “El Rojo”, quien asumió el control de toda la corporación ante la distancia que ha tomado el director Ricardo Fontecilla. Cuentan que “El Rojo” ha sido blanco de reclamos por parte de varias oficiales, quienes denuncian las pasadas de mano, tratos digamos poco amables y otras travesuras del comandante. Dicen que han intentado hacerle ver a don Ricardo la situación que padecen, pero que el jefazo, como Jaimito el Cartero, prefiere evitar la fatiga. ¿Será? En Lerdo, los subagentes dicen que los policías están desesperados porque no les ha llegado el recurso del famoso Fortaseg, por lo que no tienen el equipo necesario para hacer su trabajo con seguridad. Revelan además que hace poco les entregaron oficialmente unas camionetas como patrullas, pero cuál fue la sorpresa cuando se dieron cuenta de que no son nuevas, sino reparadas y ya de largo uso. Algo parecido ocurre con los uniformes, sobre los que dicen que son reciclados, nomás para la foto. Qué cosas.







