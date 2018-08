Invitan a regidores a realizar un recorrido por la calzada Colón

TORREÓN, COAH.-

Para que vean físicamente lo que se está haciendo en la calzada Colón, fueron invitados todos los regidores que integran el Cabildo de Torreón a realizar un recorrido este lunes a las 11 de la mañana. Juan José Arellano, presidente de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas, dice que independientemente de las exposiciones y comparecencias de funcionarios, "lo mejor es constatar el trabajo que realizan y esto aleja las especulaciones".

Para él, es importante como regidor, involucrarse en las obras y proyectos que se realizan para el beneficio de la ciudad y corregir lo que sea necesario con el ánimo de hacer las cosas mejor . Yo no tengo ningún problema en atender los reclamos de los ciudadanos", expresa.

Dijo que ya se confirmó el acompañamiento del director de Obras Públicas, Tomás Galván Camacho; de Medio Ambiente, Felipe Vallejo, y el encargado de Parques y Jardines, Alejandro Gutiérrez Zamudio.

El punto de reunión es Matamoros y Colón.

"Yo no puedo asegurar que se riega o no se riega la calzada Colón, si la cordonería se hizo de buena calidad o si se devastó el espacio de las áreas verdes originales, no me consta, por eso vamos a hacer el recorrido, para ver lo que se está haciendo, por encima de lo que nos digan", según Juan José Arellano.

En la calzada Colón, sólo se trabaja actualmente en la colocación de la pista podotáctil.

Además en la colocación de las áreas jardinadas ornamentales que, aunque sean de muestra, como lo aseguró el titular de Obras Públicas, Tomás Galván Camacho, en su reciente comparecencia ante los regidores de la Comisión que lo supervisa, tendrán un costo.

Son dos las empresas que se disputan el contrato para colocar las plantas de ornato en la calzada Colón.

Los trabajos en esta emblemática calzada comenzaron a mediados del mes de abril.





Los trabajos en esta emblemática calzada comenzaron a mediados del mes de abril. (FERNANDO COMPEÁN)

