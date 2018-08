Ante Peña, AMLO sepulta reforma

CIUDAD DE MÉXICO

INICIA FORMALMENTE EL PERIODO DE TRANSICIÓN DEL NUEVO GOBIERNO FEDERAL

En una reunión inédita con el gabinete entrante, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el cuerpo de funcionarios salientes de Enrique Peña Nieto comenzó la entrega de información de las 21 dependencias que componen el gobierno federal, a fin de formalizar la transición rumbo al cambio de gobierno del 1 de diciembre.

Los 23 integrantes del equipo de Peña Nieto y los 22 miembros que acompañarán a López Obrador en la próxima administración se reunieron por más de una hora en Palacio Nacional. Luego, en el Patio de Honor, ambos dieron un mensaje para intercambiar agradecimientos, elogios, pero también acentuar diferencias en puntos como la reforma educativa y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

El presidente Peña Nieto reconoció al presidente electo la apertura, disposición y el interés en conocer la situación que guarda la actual administración, por lo que prometió una transición armoniosa y la apertura para que se inicie una gestión en puerta de manera exitosa.

López Obrador dijo que es algo extraordinario que se registre una transición institucional y armoniosa, y aclaró que no se debe perder el tiempo, por lo que ya se encuentran trabajando en los planes de desarrollo que echará a andar en su administración, así como la elaboración, en conjunto con el actual gobierno, del presupuesto 2019.

Las diferencias surgieron cuando López Obrador aseguró que cancelará la reforma educativa que el presidente Peña Nieto impulsa en su gobierno y que será sustituida por otra reforma que tomará en consideración el punto de vista de maestros, toda vez que sin ellos, indicó, no se puede mejorar la calidad de la enseñanza.

El presidente electo planteó que se puede mejorar la calidad de la enseñanza, ampliar la cobertura para que haya equidad y derecho a la educación. En tanto eso no suceda, señaló, acatará lo que está establecido en las leyes y respetará el mandato del actual gobierno.

En respuesta, el presidente Peña Nieto expresó que cada administración tiene una óptica diferente en el ámbito educativo y precisó que "así como nosotros defendimos el modelo educativo que impulsamos, somos respetuosos del modelo futuro que se define.

"De algo estoy cierto: creo que ambos gobiernos, el saliente y el entrante, buscamos que los jóvenes tengan acceso a una educación gratuita, laica, de calidad", expuso.

En cuanto a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que ese megaproyecto sigue su curso, porque hay contratos asignados a distintas empresas constructoras.

Sin embargo, se dijo respetuoso del proceso de consulta que ha dado a conocer López Obrador para que los ciudadanos decidan si continúa el proyecto o se cancela.

López Obrador explicó que no inclinará la balanza a favor de una u otra alternativa, pues se dará a conocer la información y serán los mexicanos los que decidan a finales de octubre. Adelantó que el método de la consulta ciudadana lo aplicará para todo aquello que se requiera.

"El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. El pueblo es el que manda, es sabio. No es cierto que el tema de la economía es asunto de los economistas, no es cierto, es asunto de todos", expresó López Obrador.

Adelantó también que antes del 1 de diciembre dará a conocer sus propuestas para encabezar las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina (Semar); además, pedirá el punto de vista de los actuales secretarios para que sean generales de división y almirantes en activo los que van a ser considerados.

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que deja un país con estabilidad política, económica y un clima de armonía, así como de paz social. Sin embargo, reconoció, existen regiones del país con grados altos de inseguridad, por lo que este tema será el reto para la próxima administración.





Reunión. El Ejecutivo federal, Enrique Peña, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional. (EL UNIVERSAL)

