Premiarán el presidente del DIF de Lerdo; no sabe ni por qué

El presidente honorario del DIF Lerdo, Samir Rivera González, recibirá el premio internacional Tonantzin 2018 de parte del Instituto Mejores Gobernantes A.C. (IMG AC) que desarrolla investigaciones de opinión en cada municipio o localidad.

Este premio se entrega a los mejores presidentes y directores de los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia de la República Mexicana por su contribución al desarrollo de las familias, así como a las servidoras públicas líderes de Iberoamérica.

“Es una asociación civil, son varios jueces, no sé qué bases hayan tomado, yo no me inscribí pero vamos a recibirlo en la ciudad de México”, dijo el director del DIF.

El premio se otorga base a una investigación de opinión sobre su desempeño público realizada por la Comisión de Evaluación y Selección del Instituto Mejores Gobernantes.

La Comisión realiza un proceso de medición y sondeos inician tres meses antes de emitir la Carta Declaratoria de Ganador. La primer etapa consiste en un monitoreo en medios de comunicación, es decir, se corrobora el impacto tanto positivo como negativo del funcionario en medios de comunicación, redes sociales y en motores de búsqueda.

La segunda etapa consiste en que se investiga si el funcionario se encuentra sentenciado, inhabilitado o si está siendo procesado en algún juicio penal.

La tercera etapa consiste en un sondeo de opinión telefónico desde México con la pregunta que se realiza a los ciudadanos de la municipalidad o región que se encuentra siendo evaluada. El premio lo otorgarán el viernes 24 de Agosto a las 8 de la noche en el Hotel Camino Real Polanco en ciudad de México.





