Vialidad va contra los que 'textean' al conducir

A solicitud por escrito del Consejo de Vialidad que se reunió este martes, Tránsito y Vialidad Municipal endurecerá las acciones de vigilancia para proceder con sanciones a los conductores que utilicen el teléfono celular mientras conducen o mientras esperan la luz verde del semáforo. Buscan inhibir el “texteo”.

Por esta causa se aumentarán las sanciones. La multa es la aplicación de 4 a 8 salarios mínimos.

Los agentes de Tránsito pondrán más atención en estos casos.

Según el titular de la dependencia, Pedro Luis Bernal Espinoza, "se ha convertido prácticamente en la principal causa dentro de los accidentes que se registran en la ciudad, es alrededor del 80 por ciento".

Pedro Luis Bernal indica que los agentes de Tránsito y Vialidad atienden 20 accidentes por día, de manera que son entre 120 y 150 a la semana.

Dice que la comunicación con los integrantes de este Consejo es permanente y los martes de cada 15 días se reúnen para evaluar las diferentes acciones y campañas que se realizan en materia de mejoramiento vial en la ciudad.

Con relación a las medidas que se aplicarán, precisamente en forma preventiva para disminuir la cantidad de accidentes que se registran en la ciudad y que los Tribunales de Justicia Municipal lo categorizan como "falta de precaución", Bernal Espinoza indica que: "Ya hemos estado hablado con todos los comandantes y los elementos que forman la Dirección de Tránsito y Vialidad que pongan especial atención en ese rubro. El 'texteo' y lo que provoca es la falta de precaución al conducir, sin duda es la principal causa de los siniestros viales en Torreón. Hacemos nuestra la recomendación que nos hace el Consejo Ciudadano de Vialidad para que todos pongan atención".

Admite el funcionario municipal que "a veces es complicado demostrar en un accidente automovilístico cuando la causa es porque uno o los dos conductores hacían uso del celular. No siempre se les puede imputar con precisión, algunos conductores lo reconocen".

Dice que es decisión del Cabildo si se considera la necesidad de aumentar el monto de las multas por esta causa.

Por otra parte, señala que hasta ahora no se han aplicado sanciones por casos relacionados con el reto “LaChonaChallenge" pues “como que ya pasó de moda, no tenemos ninguna multa. Pero en realidad no hay un artículo en específico, además la persona que se baja a bailar no es el conductor”.

Dice el funcionario municipal que en el caso del uso de las pistolas tipo radar para medir la velocidad en algunas vialidades, aún no se ha iniciado el operativo.





