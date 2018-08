La obra de remodelación que se realiza en la emblemática calzada Colón, donde el Municipio anunció que se invertirán 15 millones de pesos, ya se convirtió en un dolor de cabeza para la administración. Luego de que un ciudadano interpuso un amparo debido a la falta de riego y el secamiento de la flora en la vía, el Juzgado Sexto de Distrito analiza la suspensión definitiva de los trabajos, además esta denuncia evidenció la falta de coordinación y comunicación (una vez más) entre las diversas dependencias involucradas, Servicios Públicos, Parques y Jardines, Obras Públicas y Medio Ambiente, al punto que ésta última buscó deslindarse del tema. Ante los cuestionamientos de los ambientalistas, la dependencia argumentó que eran trabajos de Obras Públicas cuando por reglamento toda dependencia debe solicitar permiso por el impacto ambiental.

No es la primera vez que las dependencias “olvidan” avisar a los jefes de área, como usted recordará, hace semanas, a Eduardo Sáenz Herrera, director de Servicios Públicos, no lo invitaron al operativo conjunto para sancionar a dueños de lotes baldíos sucios, cuando la limpieza de la ciudad es su responsabilidad. Esta situación es aprovechada por los priistas que ya solicitaron comparecer al titular de Obras Públicas, Tomás Camacho, ante la comisión de Urbanismo y piden explicaciones al jefe de Parques y Jardines, Alejandro Gutiérrez, por las malas condiciones de las áreas verdes de la ciudad.

***

Como es tradición, la lluvia del pasado fin de semana dejó inundaciones en La Laguna. En Torreón, la caída de colectores es un problema que va de administración en administración, independientemente del partido en el poder. Lo que llama la atención es que en esta ocasión, mientras que el municipio de Gómez Palacio se declaró en alerta amarilla por las precipitaciones pluviales, el Ayuntamiento de Torreón, sólo se limitó a mandar boletines de prensa con el reporte general de la situación y a destiempo, lo que es común entre el cuerpo de comunicación social de don Jorge. En las redes sociales del alcalde y del Simas fue donde los ciudadanos denunciaron las afectaciones que dejó la lluvia, ya que varias bombas del sistema de agua se quedaron sin energía eléctrica y hubo sectores donde se presentaron brotes de aguas negras. “Turno su reporte” fue la respuesta que recibieron los quejosos. Cuentan nuestros subagentes que ese hermetismo es parte de la estrategia del equipo de Comunicación Social, liderado por “El David Aguillón lagunero”, Antonio Zamarrón. Dicen por ahí que el sesgo informativo a los medios es para no generar una agenda con el munícipe, un ejemplo de ello fue lo ocurrido la tarde del lunes, cuando don Jorge, en compañía de algunos de sus funcionarios, acudió a uno de los sectores con mayor afectación por las lluvias, la avenida Juárez entre bulevar La Libertad y avenida del Mico. Esta visita no fue anunciada al gremio periodístico, pero no crea que fue por un acto de humildad o no querer colgarse medallitas, porque en las redes sociales de don Jorge publicaron las fotos y anunciaron las acciones a realizar para resolver el problema, cuentan que fue porque no querían que los medios captaran los reclamos de los vecinos a los funcionarios. Y para rematar, ayer el gerente técnico del Simas, Raymundo Rodríguez de la Torre, se negó a brindar información sobre la cantidad de colectores que se colapsaron a raíz de las lluvias. El motivo: No contar con la autorización de Comunicación Social del Municipio ni del Simas para emitir declaraciones, por lo que recomendó seguir las cuentas oficiales de Twitter de las dependencias para conocer las acciones que se realizan o esperar los boletines de prensa.

***

El quehacer cultural ha sido uno de los aspectos menos valorados por la actual administración en Gómez Palacio y concretamente por la Dirección de Cultura, cuyo papel ha sido cuestionado en varias ocasiones y más recientemente, por haber destituido al maestro Gabriel Robles de la dirección de la Escuela de Música Silvestre Revueltas. Iniciador de este ambicioso proyecto hace más de ocho años, Robles es distinguido por exalumnos, estudiantes y padres de familia como un gran promotor de la enseñanza musical, lo cual ha permitido que muchos de los jóvenes estén cursando actualmente a un nivel profesional en escuelas de renombre en distintas regiones del país e incluso en el extranjero. Sin valorar el esfuerzo y el apoyo que desde entonces se ha llevado a cabo para sostener este proyecto, el director de Cultura, Armando Guerrero, anunció cambios en la titularidad de dicha escuela a la que según dijo, se le devolverá su vocación social que, de acuerdo con lo que manifestaron los padres de familia, nunca se ha perdido sino todo lo contrario. Algunos de los padres de alumnos señalaron que el fondo del asunto es que el titular de la dependencia ha pretendido, en varias ocasiones que los casi cien niños, niñas y jóvenes que cursan estudios técnicos de música participen en presentaciones en plazas públicas o que hasta amenicen reuniones sociales organizadas por el funcionario, aspectos que están muy alejados de la “vocación social” que dice debe tener la institución. Una revisión al desempeño de esta área no vendría mal sobre todo ahora que la alcaldesa, Leticia Herrera dijo que habrá cambios en su equipo de trabajo después de que rinda su segundo informe de actividades.

***

El que no las trae todas consigo es el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, que en menos de dos semanas ha sido nota nacional y no por la llegada de inversiones. Primero por la caída de un avión de Aeroméxico y ahora por la muerte de un estudiante de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, en el municipio de Canatlán. Es cierto que el primer hecho es fortuito pero el segundo revela la falta de control de las autoridades educativas para evitar las novatadas. Cuentan nuestros subagentes que el “Güero” Aispuro ya está pensando en ir hacerse una limpia o darse una vuelta a Catemaco porque le está lloviendo cuando él ya está pensando en su informe de gobierno y quiera que no ese tipo de publicidad no le ayuda.







Etiquetas: verdades y rumores

Más de EDITORIAL

... Anterior Siguiente ...

- IMP