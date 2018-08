Prevén aumento en violencia durante período de transición

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Tras la realización del Foro de Pacificación y Reconciliación Nacional en La Laguna que organiza el que será el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, las familias de personas desaparecidas dicen no al perdón y llaman a la prevención durante el período de transición del nuevo gobierno, tiempo en el que prevén un incremento en la violencia.

Silvia Ortiz, vocera del grupo Vida y participante en el foro como ponente, dijo que en el desarrollo de las mesas se insistió en el tema del perdón hacia los victimarios.

"Me preguntan en las mesas ¿si el delincuente te dice dónde esta tu hija, si lo perdonas? No lo perdono porque destruyeron su vida, destruyeron la nuestra, y el hecho de que no se trabaje con las investigaciones correctamente le va a dar impunidad a quien cometió un delito y no estamos de acuerdo, y en lo colectivo las familias dicen no a la amnistía, no están de acuerdo, no lo van a permitir", insistió Ortiz.

En el mismo encuentro se les cuestionó sobre a quienes sí les darían amnistía.

"La gente tiene hambre y por el hambre nos ha tocado ver que las personas roban un pan y duran 6, 7 meses en el Cereso, a esos dales amnistía, y consígueles chamba", sugirió la vocera.

En las mismas mesas se habló de un posible incremento en la violencia durante el cambio de gobierno, por lo que hicieron un llamado a la prevención.

"No quiero generar psicosis, pero sí hay que considerar este momento de cambio de que van a suceder cosas, el hecho de que estén defendiendo la despenalización de la marihuana, hay que ver las reacciones", comentó Silvia Ortiz.

Por lo que insistió en el llamado a la prevención. "Llamo a la prevención, hay que tomar medidas de cuidado, aprender a utilizar el celular y cuidarnos, al menos en lo que esté toda la transición hecha", puntualizó.

Postura Grupo Vida: Grupo Vida: ⇒ Dice no a la amnistía para los responsables de delitos graves. ⇒ Dice sí a la amnistía para quienes han delinquido por hambre. ⇒ Prevé un incremento en la violencia durante el período de transición. ⇒ Lanza un llamado a la prevención.

Rechazo. Durante las mesas que se realizaron como parte del Foro de Pacificación, se insistió en el tema del perdón de las víctimas.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP