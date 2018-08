Impide instalación eléctrica uso del mastógrafo

TORREÓN, COAH.-

SE ESTÁ REVISANDO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL GENERAL

Después de casi ocho meses, la empresa encargada de la reparación del mastógrafo del Hospital General de Torreón ya cuenta con "todos los elementos" para echarlo a andar, sin embargo, ahora el aparato médico no puede entrar en funciones debido a la inestabilidad del sistema eléctrico de la clínica.

"Se está revisando lo de la instalación eléctrica para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Ya la empresa que está encargada de eso tiene todos los elementos para echarlo a andar, aquí la cuestión es que se sigue revisando la electricidad", informó Carlos Araujo Arche, coordinador de Salud Materna y Reproductiva en Jurisdicción Sanitaria VI.

El mastógrafo del Hospital General de Torreón dejó de funcionar a mediados de diciembre del año pasado y fue a causa de una sobrecarga eléctrica.

Esta situación, generó que más de 100 mujeres se quedaran en lista de espera para poder realizarse el estudio radiográfico cuyo fin es detectar anormalidades en las mamas.

En febrero de este año, representantes del Sector Salud informaron que se había dañado un filamento y una tarjeta del mastógrafo, que la empresa proveedora ya había acudido para realizar un diagnóstico de la falla y que se requerían alrededor de 756 mil pesos para que el aparato volviera a operar.

En julio, la Ss amplió la búsqueda de una pieza de dicho equipo. Primero buscaron adquirirla en EU y después en Canadá.

Sobre el tema, César del Bosque Garza, jefe jurisdiccional, mencionó que "lo del mastógrafo está casi listo, hasta que no me carguen la línea para quitar los picos no se pueden echar andar los aparatos".

Cabe señalar, que desde diciembre de 2017, las fallas en el sistema eléctrico del Hospital General, también dañaron una centrífuga, una máquina que operaba desde el antiguo hospital y que estuvo retrasando los procesos de separación de la sangre en sus diversos componentes.

En febrero se paró el equipo de Rayos X y en recientes días, fuentes de la Secretaría de Salud aseguraron que el tomógrafo tampoco estaba prestando servicio, debido a variaciones en el voltaje.

Por lo pronto, la Jurisdicción Sanitaria VI informó que la unidad móvil de la Ss seguirá en el Centro de Salud de Abastos para atender a las mujeres de entre 40 y 69 años de edad que deseen realizarse la mastografía. El horario de atención es de 8:00 a 14:00 horas.

Las interesadas en practicarse dicho estudio deben acudir sin desodorante, crema, talco y/o perfume en pecho ni axilas. Mayores informes al teléfono: 711-16-88.

Estudio

¿Qué es una mastografía?

⇒ Es un estudio radiográfico por el que se obtiene una imagen de los tejidos y glándulas de las mamas. Se realiza por medio del mastógrafo.

⇒ La mastografía es el método más eficaz para detectar oportunamente el cáncer de mama, una de las principales causas de muerte en mujeres.