Zermeño niega que se minimice Alerta

No se está minimizando el trabajo para dar respuesta a las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer y con esto evitar la declaratoria de Alerta de Género para Torreón, pero tampoco "puedo darle satisfacción a todo mundo", dijo el alcalde Jorge Zermeño Infante, con respecto a la publicación que hiciera la Red de Mujeres de La Laguna, donde aclara que fueron sus integrantes quienes hicieron la solicitud y el por qué.

En sus redes, la organización envió un mensaje al edil en el que señalaron: "No fue 'alguien' fuimos las mujeres que integramos a la Red de Mujeres de La Laguna", quienes solicitaron la Alerta de Género, después de que el edil expresara en una entrevista "Alguien dijo: Ay, pues una Alerta de Género".

"No es cierto que estemos minimizando, estamos trabajando, no sé qué quieren, quiénes son ellas o quién dice algo, o qué"

-¿No ha tenido acercamiento o una plática con la Red? - se le preguntó. "Sí, como no, varias veces hemos platicado".

-Entonces, ¿Por qué dice que quién es la Red? -

"A ver, yo no puedo darle satisfacción a todo mundo, estamos atendiendo un tema que nos pidieran que lo atendiéramos lo estamos atendiendo (…) Yo respeto a las organizaciones y a la preocupación que tengan por temas de esta naturaleza lo estamos atendiendo. Yo no minimizo nada, que no pongan la situación nuestra lo que no es cierto".

Dijo que el Municipio está trabajando en la prevención, difusión y cultura de los Derechos Humanos, "estamos haciendo todo lo necesario para que esta sociedad viva mejor, en paz, sea más solidaria, y creo que estamos cumpliendo con las actividades que nos han pedido para quitar una Alerta".

Según el alcalde, se han disminuido todos los índices delictivos, incluyendo los relacionados contra la mujer, aunque recientemente el Consejo Cívico de las Instituciones informó que los delitos sexuales habían aumentado en Torreón, pues en el primer semestre del año se han registrado 54 violaciones a mujeres en Torreón, lo que significa un 46 por ciento más con relación al mismo período del año pasado.

El alcalde dijo que lo que compete al Municipio para prevenir y atender la violencia de género, lo están haciendo: "Vigilar, difundir derechos, generar mejores espacios, de cultura, esparcimiento de valores".

