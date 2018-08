'Mujeres solicitamos Alerta de Género'

EDITH GONZáLEZ

"No fue 'alguien' fuimos las mujeres que integramos a la Red de Mujeres de La Laguna", aclaró la organización al alcalde Jorge Zermeño Infante, quien en declaraciones vertidas a la prensa señaló "Alguien dijo: Ay, pues una Alerta de Género".

A través de sus redes sociales, la Red señaló que se trata de declaraciones "muy desafortunadas" por parte del alcalde y explican que fueron las organizaciones que la integran, quienes hicieron la solicitud de Alerta.

"Nosotras, la Red de Mujeres solicitamos ese recurso, la Alerta de Género (...) Que a una mujer le maten a su hija, y la descendencia quede sin su madre y al cuidado de la abuela, casi siempre con escaso recurso económico, y el sistema de procuración de justicia no atienda, no prevenga, no repare y no erradique la violencia contra las mujeres, configuran lo que se llama violencia feminicida, es la causa por la cual, solicitamos la AVG, NO FUE UNA OCURRENCIA (sic)".

Señala que si bien es cierto, lo expuesto corresponde al estado, "el municipio, nuestra hermosa ciudad de Torreón, es un lugar muy inseguro para las mujeres y las niñas, ahí está el diagnóstico de ONU Mujeres, y todos los datos con los que ya se cuenta que hablan de la violencia sexual contra mujeres y niñas, en la calle y en el transporte público y todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres consignados en la Ley General y Estatal de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia".

Añade además que esta ciudad lidera los embarazos infantiles y adolescentes, por encima de la media nacional.

"La Alerta se solicitó para Torreón, Coahuila, porque todo lo señalado, es también violencia feminicida. El alcalde tiene, aún, -aunque el procedimiento está por terminar- la oportunidad de colocarse una estrellita por un buen servicio prestado a la ciudadanía como alcalde. Todavía puede hacer un trabajo tan bueno que sea referente a nivel nacional, en el modo de atender un alerta sólo para un municipio", agregan.

